Nic nevidí, přesto si troufají řídit auto. A umí to pořádně rozjet. Ke stovce na tachometru moc nechybí… Jaké pocity prožívají slepí či slabozrací lidé při řízení vozidla?

Nevidomí řídili auta na letišti v Mošnově u Ostravy. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

K vozidlu váhavým krokem přichází muž. Nejistě nahmatává dveře u místa řidiče, které pomalu otevírá. Poté velmi rozvážně usedá za volant. Když se ho snaží oběma rukama uchopit, náhodného kolemjdoucího napadne: „Buď na volant nevidí, nebo si na něj sahá vůbec poprvé.“ Obě varianty mohou být správné, a to někdy dokonce současně.

Nevidomí v autě

Přesně taková situace nastala na letišti v Mošnově u Ostravy, kde se v těchto dnech konala akce společnosti TyfloCentrum Ostrava pomáhající nevidomým a slabozrakým. Ve spolupráci s Letištěm Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově a havířovskou autoškolou Pollak připravila speciální automobilové setkání. Během ní si nevidomí a slabozrací mohli pod dohledem odborníků vyzkoušet řízení vozidla. A rozhodně nešlo o žádnou turistickou vyjížďku. Na rozsáhlé letištní ploše si někteří z účastníků dovolili plynový pedál sešlápnout natolik důrazně, že se tachometr vyšplhal bezmála ke stovce. Každopádně nešlo o žádnou turistickou vyjížďku. Na rozsáhlé letištní ploše si někteří z účastníků dovolili plynový pedál sešlápnout natolik důrazně, že se tachometr vyšplhal bezmála ke stovce.

Nebezpečí na každém rohu. Moderní zastávka v Ostravě terčem kritiky nevidomých

Dorazili lidé nejen z Moravskoslezského, ale například i Olomouckého kraje. Odtud přijel i nevidomý Jan Řežucha z Bludova u Šumperku.

„Je to jedinečný zážitek. Ten pocit, že jedete osmdesát a přitom nic nevidíte, je skvělý. Ty zážitky jsou krásné. A nemusíte se ničeho bát. Ten učitel ví, kdy co má udělat, kdy má sešlápnout pedál za žáka a podobně. Bylo to prostě úžasný,“ řekl Jan Řežucha, který si už před několika roky vyzkoušel řízení na okruhu v Brně.

Lidé v Ostravě "pohazují" sdílená kole po ulicích, ty ohrožují nejen nevidomé

„Zkoušeli jsme to v Brně na okruhu. Tohle byla další nová věc, kterou jsem si mohl vyzkoušet,“ dodal Jan Řežucha, jenž si v minulosti jako spolupilot otestoval i pilotování letadla Cessna.

Instruktor hodnotí

„Jsme rádi, že lidé, kteří nevidí, si mohou vyzkoušet řízení vozidla. Musím říct, že jsou dobří řidiči. Někdo to vytáhl na osmdesát i více kilometrů v hodině, další byli opatrnější a nechali jsme to na padesáti kilometrech. Zkoušeli jsme i couvání,“ uvedl Radim Pavelek, lektor řízení z autoškoly Pollak.

Poděkování Tyflocentra

„Rádi bychom moc poděkovali zástupcům letiště i autoškole. Jako neziskové organizaci pro nevidomé nám vyšli maximálně vstříc. Letiště nám bezplatně zapůjčilo plochu, autoškola nám bez finančních nároků poskytla tři auta. Řidiči přijeli ve svém volném čase a byli nám k dispozici půl dne. Všem moc děkujeme,“ uvedla Petra Becherová z TyfloCentra Ostrava.