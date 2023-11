/VIDEO, FOTO/ Možná jste se s jeho sympatickým hlasem setkali i vy. To tehdy, pokud jste se chtěli dovolat na jakékoliv policejní oddělení v republice nebo na ministerstvo vnitra. Je jedním z operátorů telefonní ústředny Ministerstva vnitra ČR, která sídlí v Ostravě v budově ředitelství moravskoslezské policie. Martin Adámek (45 let) je nevidomý, na ústředně pracuje více než dvacet let…

O zrak přišel před čtyřiadvaceti roky následkem úrazu. Předtím vedl velmi aktivní život. Jezdil na kole, hrál fotbal, věnoval se sportovní střelbě.

Životní boj

Den ze dne se vše změnilo. Rozhodl se ale bojovat. Výrazně mu v tom pomohla rodina a přátelé. Řadu svých koníčků musel omezit či se jich nadobro vzdát. Ne však sportovní střelby. V současně době je v České republice jediným zrakově handicapovaným střelcem, který tento sport provozuje. Účastní se zahraničních soutěží, ze kterých si přivezl řadu ocenění.

Ke střelbě se vrátil v roce 2002, kdy bylo jeho premiérou Mistrovství světa v Košicích. Je členem Sportovně-střeleckého klubu Sportovního klubu policie Ostrava, který mu poskytl v začátcích potřebné materiální vybavení a zázemí.

Jak zamířit

A jak vypadá trénink a samotná střelba? „Trénuji podle možností. Závodím ve střelbě ze vzduchové pušky upravené pro zrakově postižené v disciplínách 60 ran vstoje a 60 ran vleže. Pravidla pro naši střelbu vycházejí z pravidel Mezinárodní střelecké federace a jsou takřka totožná jako u zdravých sportovních střelců. Rozdíl je zde pouze ve způsobu míření. Střílíme na standardizovaný terč ve vzdálenosti 10 metrů,“ uvedl Martin Adámek, který popsal i způsob zaměřování.

„Na terči máme umístěnu LED diodu a na pušce mám speciální zaměřovač. Do zaměřovače jsou pak zapojena sluchátka a orientuji se podle zvuku,“ popsal detaily Martin Adámek.

Nevidomí se neobejdou bez svých asistentů, kteří je doprovázejí. Mimo jiné připravují závodníkům technické zařízení pro samotnou střelbu, pomáhají jim najít optimální místo a polohu. V průběhu závodu pak oznamují zásahy. Zakázaná je komunikace, vše probíhá pouze prostřednictvím dotyků.

Četné úspěchy

Martin Adámek reprezentuje Českou republiku ve střelbě nevidomých. „V roce 2022 jsem obsadil 3. místo na Mistrovství světa v Al Ain a 4. místo na Světovém poháru v Chateauroux,“ prozradil skromně Martin Adámek. V témže roce byl vyhlášen Sportovcem roku 2022 města Ostravy. Mimořádného úspěchu pak dosáhl letos v červenci, kdy si ze Světového poháru v Osijeku přivezl zlatou medaili.

Letos v září odjel na Mistrovství světa do Limy v Peru. Na osmidenním mistrovství ho ale provázely nečekané technické problémy, což ovlivnilo jeho umístění. „V disciplíně 60 ran vleže mi postup do finále unikl o pouhé 0,4 bodu a obsadil jsem tak 9. místo. O poznání lepší už to bylo v disciplíně 60 ran vstoje, kde jsem do finále postoupil bez problémů. Hned v první pětiranné finálové sérii jsem však pokazil dvě rány, což mi nakonec stačilo pouze na 6. místo,“ konstatoval Martin Adámek a dodal: „Měl jsem ale opět možnost srovnání výkonnosti s ostatními a vzájemné výměny zkušeností, což se vždy počítá.“

Martin Adámek se připravuje na další závody. Střelba nevidomých byla začleněna na seznam paralympijských sportů. V roce 2028 má tak naději startovat na Paralympijských hrách, které se budou konat v Los Angeles.