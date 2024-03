Než udělal přípojku na internet, zákazník se projel jeho služebním autem

Měl to být pracovní den jako každý jiný. Servisní technik jedné internetové společnosti z Ostravy se dostavil do bytu na Karvinsku, kde si ho objednali kvůli připojení internetu. Na místo se samozřejmě dopravil služebním vozidlem. To ale netušil, že po skončení své práce nebude mít čím odjet…

