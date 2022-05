Vzdělání v ostravských školkách nalezlo 138 ukrajinských dětí, ve školách pak 538 žáků. Humanitární pomoci je proto zapotřebí i nadále. Sběrné místo, zřízené městem na Wattově ulici 797/17 v Ostravě-Přívoze, stále zajišťuje pomoc potřebným uprchlíkům a zásobuje Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, Potravinovou banku v Ostravě, distribuční místo Moment na Černé louce i další potřebné. Celkem svými dary přispělo téměř 3 200 lidí.

V posledních dnech však přichází darovat humanitární pomoc do sběrného místa toliko jednotlivci a některých věcí se již nedostává. V předposledním květnovém týdnu dorazili do sběrného místa čtyři dárci. Pokud se lidé rozhodnou v pomoci pokračovat, sběrné místo je možné navštívit od pondělí do pátku v době od 12 do 17 hodin, v sobotu pak v době od 8 do 13 hodin, v neděli je pak sběrné místo uzavřeno.

Co je aktuálně potřeba?

V současnosti je zapotřebí zejména hygienických potřeb, kterých se již nedostává. Jedná se například o kartáčky na zuby, mýdlo, šampóny, toaletní papír, tampóny atd. Pro potravinovou banku jsou potřeba trvanlivé potraviny – instantní polévky, rýži, cukr, olej, pohanku, luštěniny, černý čaj a jiné.

Rada města schválila v úterý přijetí finančního daru společnosti Promet Group a. s. ve výši dva miliony korun. Darované finance pomohou zajistit provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině a použity budou také k financování vzdělávacích i volnočasových aktivit a pomohou tak k začlenění uprchlíků do běžného života. Pomoc lidem hledajícím ve městě bezpečí není lhostejná ani dalším dárcům. K vybavení desítek bytů pomohla společnost IKEA. Poděkování náleží všem dárcům, kteří svou pomoc poskytli a pomáhají i nadále.