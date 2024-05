V pátek 7. června bude během 16. ročníku Noci kostelů historicky poprvé zpřístupněn i kostel sv. Pavla na Mírovém náměstí v Ostravě-Vítkovicích. Premiérově bude možné navštívit první patra kostelní věže, v níž jsou stále stopy po vodojemech, věž totiž původně sloužila právě jako vodojem.

Noc kostelů, ilustrační video. | Video: Martin Šrubař

Od 17 do 22 hodin budou v kostele sv. Pavla opakovaně promítány historické snímky této sakrální stavby i fotografie porovnávající její minulost se současností. Individuální prohlídky kostela za doprovodu chrámových melodií budou umožněny od 20 do 22 hodin. Prohlídky s průvodcem, jímž bude Petr Lexa Přendík, autor projektu Ostravské pěšiny, se uskuteční v 17.15, v 18.15 a v 19.15 hodin, sraz bude vždy před hlavním vstupem do kostela.

„Vítkovický kostel je unikátní svou německou cihlovou architekturou, aluzí na staré gotické chrámy, ale také příběhem. Původně zde stála jen věž, která byla nižší, než je tomu dnes, a sloužila jako vodojem. Pod věží je dodnes studna, z níž byla dodávána voda do okolních kolonií,“ řekl P. L. Přendík s tím, že věž byla dokončena na počátku 80. let 19. století a o pár let později zvýšena. Zároveň u ní vznikla chrámová loď – kostel sv. Pavla tím byl dokončen.

„Od své dostavby se nijak nezměnil a myslím si, že je jedním z hlavních symbolů nejen Vítkovic, ale i Ostravy. Byla by docela škoda jej během Noci kostelů neotevřít, ne?“ položil si řečnickou otázku průvodce, který má pro návštěvníky připraveny také nákresy původní dokumentace. Atmosféru prohlídky dokreslí ukázky chrámové hudby.

„Vítkovice jsou místo, kde jsem přišel na svět, a vazba k němu je stále ve mně,“ svěřil se Přendík. „Jde o svébytnou část Ostravy, průmyslové dědictví je málokde v Evropě tak bohaté jako právě zde. Všimli jste si, jaký posun udělaly Vítkovice za posledních deset let? Věřím, že za dalších deset budou žádanou adresou k bydlení,“ dodal na závěr.