Pivovarská laboratoř ukázala, jak funguje pracoviště, které je od 30. let 20. století součástí velkých pivovarů. Seznámit se návštěvníci mohli s laboratoří pivovaru Radegast v Nošovicích, kde čepovalo pivo a probíhala škola čepování. K vidění byla zařízení jako sacharometr, hustoměr, refraktometr, PH metr a další.

V doprovodném programu byla k dispozici robotická dílna. Především děti se seznámili z ozoroboty. Ti reaugují na barvu černou , červenou, modrou a zelenou. Zvláštními fixy jsme si nakreslili dráhu, proložili barevně a robotka postavili na start. Jel si sám, reagoval na barvy a dojel do cíle.

V Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě žlutý pásek opravdu bez námitek akceptovali u všech návštěvníků. Průvodkyně Michaela Mrázová všem přítomným prozradila jak se v čase mění kyselost papíru. Zájemci si mohli prohlédnout jednu z nejstarších knih z roku 1794, která byla převedena do digitální podoby.

Zajímavé byly ukázky předmětů, které lidé, mnohdy bezostyšně vyhazují a nechávají ležet v přírodě. Tak například plast vydrží 100 let, odhozené plenky od dítěte se rozloží za 500 let a podobně.

Vstoupit do vnitřního areálu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity nebylo jen tak. Příchozí museli předložit buď doklad o prodělaném onemocní Covidem -19 nebo dokončeným očkováním. V případě, že tyto doklady neměli byly jim nabídnuty antigenní testy, a to buď ze slin nebo ze sliznice nosu. Teprve po splnění jedné z podmínek obdrželi žlutou pásku na ruku, aby s ní už bez zdržení mohli navštívit všechna další místa Noci vědců v Ostravě.

Čas - to bylo téma letošního ročníku Noci vědců také v Ostravě, kde se do již tradiční akce zapojily opět například ostravské vysoké školy, knihovny a premiérově také Národní zemědělské muzeum v Ostravě.

