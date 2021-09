"Nejčastějším důvodem pro vyloučení z přepravy byla jízda bez platné jízdenky. Vyloučeni byli například ale i cestující, kteří cestovali MHD bez zakrytí dýchacích cest, a to i po upozornění o nápravu, nebo dokonce i po odmítnutí darovaného respirátoru samotnými asistenty přepravy," uvedla mluvčí DPO Tereza Šnoblová

Kontrolní akce se zúčastnilo 12 asistentů přepravy rozdělených do tří skupin a 15 strážníků. Akce probíhala na tramvajových linkách v okolí ul. Stodolní v Moravské Ostravě, v úseku od zastávek Křižkova (Plynárny) po zastávku Karolina, od 22 do 2 hodin ráno.

„Bezpečnost našich cestujících je pro nás v Dopravním podniku Ostrava klíčová priorita. Pro její zvyšování se snažíme dělat maximum. Kromě nasazování asistentů přepravy jsou to dále kamery ve vozidlech nebo na zastávkách, kterými se pocit bezpečí snažíme zajistit. Do konce tohoto roku plánujeme navíc ještě další minimálně dvě podobné bezpečnostní akce. I podle ohlasu našich cestujících je evidentní, že práce asistentů je ceněná a přináší výsledky. Stále se potvrzuje, že jejich existence má smysl, a to mě těší,“ doplňuje ředitel DPO Daniel Morys.

V těchto dnech jsou asistenti přepravy DPO primárně nasazováni na dopravních uzlech, kde jsou nápomocni nově přijíždějícím žákům a studentům do města.

"Podávají informace k nákupům a propagují rozšířené funkce prodejních jízdenkomatů. V terénu se zaměřují na stále širší tramvajové, autobusové i trolejbusové úseky, aby pokryli co nejvíce linek. Aktuálně dohlíží primárně například na linky č. 1, 2, 4, 48, a 108," uvedla dále mluvčí.

Asistenty přepravy má DPO už více než čtyři roky, v současné době jich je celkem 57.

"Jejich práci oceňují pozitivně i sami cestující. Od dubna 2017 do konce srpna 2021 už zkontrolovali téměř 4 miliony pasažérů. Pomáhají nastupovat a vystupovat handicapovaným cestujícím a maminkách s kočárky, poskytují informace pro cestování v MHD v rámci sítě DPO a zároveň ve spolupráci s MPO dohlížejí na dodržování přepravních podmínek," dodala na závěr Tereza Šnoblová.