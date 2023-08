Kontroverzní hudebník Jaromír Nohavica míří na koncert do Litomyšle, ve čtvrtek večer zahraje a zazpívá na zámeckém návrší. Koncert rozdělil město na dva tábory. Zatímco jedni se těší na známé písničky, druzí akci ostře odsoudili. Podle nich je nepřípustné, aby v Litomyšli hrál člověk, který převzal ocenění od Vladimíra Putina a po začátku války na Ukrajině ho odmítl vrátit.

Jaromír Nohavica měl v Litomyšli vždy vyprodáno. Letos ne, někteří lidé koncert odsoudili. | Foto: Smetanova Litomyšl

Koncerty Jaromíra Nohavici byly vždy v Litomyšli vyprodané, zpíval na samostatných koncertech a před pěti lety i na festivalu Smetanova Litomyšl. Tentokrát však vyprodáno není a navíc městem hýbou emoce, lidé odsuzují vystoupení Nohavici. Ve stejné době se tak na nedalekém Toulovcově náměstí uskuteční Koncert pro Ukrajinu.

„Udával a převzal medaili od válečného zločince, kterou nechce vrátit. Přijde mi přes čáru, že právě takový člověk v době války na Ukrajině vystoupí v Litomyšli. Navíc v době výročí srpna 1968,“ řekl naštvaně Jan Dvořák.

Jarek Nohavica se k vášním kolem své osoby na koncertě nakonec obsáhle vyjádřil:

Koncert odsoudili i další obyvatelé a sepsali protestní prohlášení.

„Na 32. výročí nezávislosti Ukrajiny vystoupí na zámeckém návrší Jaromír Nohavica. Držitel medaile od Putina, kterou po loňském vpádu ruských vojsk na Ukrajinu odmítl vrátit. Jaromír Nohavica je bezesporu výborný písničkář, jenže ten stejný Nohavica byl také agentem StB a v roce 2018 převzal medaili od Putina,“ uvedli ve svém prohlášení Marie Jílková, Hana a Lubomír Švehelkovi a další lidé stejného názoru (celý text prohlášení najdete na konci článku).

Ve chvíli, kdy bude ve čtvrtek u zámku zpívat Jaromír Nohavica, se tak dole na Toulovcově náměstí uskuteční jiný koncert, kde zazní písničky Karla Kryla. Lidé si tady připomenou 55 let od vpádu ruských vojsk do Československa a společně s ukrajinskou komunitou oslaví Den nezávislosti Ukrajiny. Akce začíná v 18 hodin, koncert Jaromíra Nohavici v 19.30 hodin.

Město je rozdělené, někdo politiku a kulturu míchat nechce, jiní jsou pro zrušení koncertu. „Jdeme si poslechnout Nohavicovy písničky, které máme rádi. Ocenění od Putina dostal za překlad ruské literatury. Na jeho tvorbě to nic nemění,“ podotkla Nohavicova posluchačka Jana Novotná.

Koncert se uskuteční na zámeckém nádvoří. Prostory pronajímá organizace Zámecké návrší a i tady o akci diskutovali. „Osobně bych koncert s Jaromírem Nohavicou teď nepořádal. Vadí mi, že Nohavica neudělal, možná laciné, ale podle mě důležité, gesto a medaili nevrátil. Přesto si myslím, že rušit a zakazovat koncert by byla v tomto případě chyba,“ sdělil ředitel Zámeckého návrší David Zandler. Jde o veřejnou instituci, která pronajímá prostory firmám a veřejnosti. Zrušení koncertu tak není podle Zandlera úplně jednoduché.

„Pokud někoho odmítneme a nemáme k tomu zákonné důvody, dopouštíme se diskriminace. Můžeme tak být i soudně napadnuti. Protože žijeme v demokratickém systému a nemáme seznam zakázaných interpretů a protože Nohavicu nikdo za nic neodsoudil. Jedním dechem taky dodávám, že samozřejmě nelze vše řešit jen přes zákony. Jsou i morální zásady, podle kterých se má člověk řídit,“ doplnil Zandler. Podle něho rozhodně není možné oddělit, jak Nohavica zpívá od toho, co říká.

Pořadatelé festivalu Litomyšlská noc, pod který koncert Jaromíra Nohavici spadá, vysvětlili, že rozhodně nechtěli společnost rozdělit a rozvířit ostré diskuze.

„Když jsme před rokem začali přemýšlet nad prvním interpretem pro nově vznikající festival, pan Nohavica nás napadl jako jeden z prvních pro jeho skvělé texty, písničky, které si brouká a zná skoro každý. Několik jeho koncertů v Litomyšli bylo zcela vyprodaných, a tak jsme ho rádi oslovili pro první plánovaný koncert, který má být jeden z mnoha dalších. Cílem Litomyšlské noci je pomáhat, bavit se, spojit příjemné s užitečným a ne rozdělovat, dělat někomu nějaké naschvály, případně někoho pobuřovat,“ sdělil za pořadatele Litomyšlské noci Roman Rozlivka.

Když zrušíme Nohavicovi koncert, máme splněno?

Mottem akce je pomáhat druhým a potřebným. Část výtěžku půjde na pomoc postiženým dětem, rodinám a organizacím, které se starají o podporu slabších.

O kontroverzním koncertu jednali i radní města, kteří však nemají s pořadatelstvím nic společného. „Do tohoto koncertu, který nemá organizačně s městem nic společného, nemá vedení města co mluvit. Městská organizace pronajímá prostory prvního nádvoří, jako je tomu v desítkách dalších případů ročně. O pronájmu rozhodují pracovníci Zámeckého návrší. Jiná situace by byla, pokud by k vystoupení mělo dojít na akci přímo pořádané městem. Tam by to asi rada měla řešit,“ vysvětlil starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Prohlášení odpůrců koncertu Jaromíra NohaviciZdroj: Litomyšlská Lilie (radniční zpravodaj)