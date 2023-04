/FOTOGALERIE/ Provozovatel nové ruční myčky u ostravského Globusu spustil akci, během které chce zjistit, zda vše funguje, jak má. Zájemci si v ní mohou umýt auto zdarma. Ostravané tak využívají časově limitovanou příležitost i v dešti. „O akci mi řekla dcera, tak jsem hned sedla do auta a jela tady,“ říká jedna ze zákaznic automyčky.

Záběry z nové ruční myčky v Ostravě, 13. března 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Ačkoliv je venku aprílové počasí a prší, u nové automyčky bylo plno ve všech šesti boxech. V každém se auta rychle střídala.

„Je to nejrychlejší a nejjednodušší reklama, jak novým zákazníkům ukázat, že je myčka skutečně účinná. Zároveň máme možnost zjistit všechny neduhy a komplikace, které by se mohly vyskytnout,“ říká Jiří Žemlička, provozní ředitel firmy Autonom technology. Díky testu zdarma prý nemusí řešit počáteční reklamace a stížnosti.

Od pondělka ostrý provoz

Nepříznivé počasí provozovatele nezastavilo. „Je to škoda, protože zákazníci díky dešti nevidí výsledek, ale snad se zase vrátí,“ konstatuje Žemlička. Zákazníci mají k dispozici šest programů na umytí a tři hadice. Každá slouží k něčemu jinému, aby mytí bylo efektivní.

Na facebookové skupině Ostrava uživatelé tvrdí, že mytí zdarma bude až do neděle. To ale provozní ředitel nepotvrdil. „Uvidíme, kdy vychytáme všechny technické nedostatky. Do té doby bude mytí zdarma. Nicméně od pondělka už poběží provoz naostro za peníze,“ dodal.