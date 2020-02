Dopravní podnik Ostrava od března zrychlí a zefektivní dopravu mezi Porubou a centrem města, kde budou tramvaje na upravené lince 8 jezdit co čtyři až pět minut, večer a o víkendu co deset minut. Avšak za cenu dalších přestupů na méně frekventovaných trasách.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Vždy nízkopodlažní, klimatizovaná, s kamerou a wi-fi připojením. Jinou tramvaj už cestující na trase mezi centrem města a Porubou nepotkají. Linka 8 navíc bude nově jezdit ještě častěji, a to nejvýše co pět minut, o víkendu a večer co deset minut.