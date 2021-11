První jízda s cestujícími se tak uskutečnila na lince 4 Martinov – Hranečník a na této trase se bude první vyrobený kus č. 1751 pohybovat i v dalších týdnech. Generální ředitel DPO Daniel Morys to vysvětlil délkou trasy, která umožňuje nejefektivnější a nejrychlejší ujetí předepsaných kilometrů. Těch má být téměř 20 tisíc.

Lidé v Ostravě se dnes poprvé mohou svézt tramvají 39T vyrobenou na míru pro DPO

„Linka 4 patří k nejdelším v Ostravě, a i díky tomu můžeme ujet co nejdříve počet předepsaných kilometrů. Denně by měl nový vůz urazit mezi 350 až 400 kilometry,“ uvedl Moryse. Zkušební jízdy i s cestujícími potrvají přibližně do poloviny ledna příštího roku.

V současnosti bude v provozu pouze jediná souprava. V areálu firmy Ekova, který se před nedávnem začlenil pod společnost Škoda Transportation ale vznikají další vozy. Celkově má Ostrava objednáno 35 souprav. Ty by měly být kompletní do září roku 2022.

Opce pak umožňuje podniku, aby nakoupil i další vozy. Na ty ale v současnosti DPO nemá peníze. „Můžeme dokoupit ještě dalších pět vozů, v současnosti ale pro tyto tramvaje nemáme financování a zvažujeme, jak tuto opci využít,“ přiznal Morys. „Tendr byl postaven na 40 tramvají. Hned jsme pořídili 30, uplatnil část opce na dalších 5. Pro ten zbytek ale v současnosti hledáme zdroje,“ dodal.

Lidé v Ostravě o vánoční atmosféru nepřijdou. Radní Jihu nechali oplotit náměstí

Podle Moryse rovněž DPO zvažuje, jak by případně plný počet nových 39T efektivně využil. Ostrava totiž momentálně hledá rovnováhu mezi potřebou a smysluplností. Cena nových tramvají se pohybuje okolo 1,8 miliardy korun, a kromě dotací z EU si dopravní podnik také musel vzít úvěr.

Po zařazení všech nových 39T také zmizí z ostravského provozu všechny spřažené vozy. Následovat pak bude velké vyřazování starých tramvají T3 a T6A5. DPO tím chce zvýšit bezpečnost a eliminovat případné problémy, které s sebou nese zejména noční provoz.

Hejtman Vondrák zveřejnil další seznam covidových pacientů, čísla opět děsí

Škodovácká tramvaj pro Ostravu je 100% nízkopodlažní, vybavená USB porty a plně klimatizovaná. Maximální provozní rychlost činí 80 km/h. Dalšími prvky ve vozidle jsou plně otočné podvozky a nízké nápravové tlaky, které jsou šetrné ke kolejovému svršku. Rychlý nástup a výstup cestujících má umožnit pětice dvoukřídlých dveří.

Délka vozu je 26,6 metru, maximální výška se spuštěným sběračem je 3,6 metru, váha prázdného vozidla je více než 36 t, plně obsazeného pak i 56 t. Kapacita 39T v Ostravě je 60 míst k sezení a 140 ke stání.

Jan Meichsner / Zdopravy.cz