Nová tramvaj Škoda 39T začala jezdit ve zkušebním provozu v ulicích Ostravy. Zatím bez cestujících. Musí takto najezdit 20 tisíc kilometrů, což by chtěl Dopravní podnik Ostrava (DPO) zvládnout do konce listopadu. Pak bude zkušební provoz pokračovat, ale už s cestujícími.

Nová tramvaj Škoda 39T v Ostravě. | Foto: ČTK

„S cestujícími tramvaj najezdí ve zkušebním provozu rovněž 20.000 kilometrů. To bude ale zřejmě rozložené do delšího časového období,“ uvedla mluvčí DPO Tereza Šnoblová. Do ostrého provozu se tramvaj dostane v prvních měsících příštího roku.