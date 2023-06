/FOTOGALERIE, VIDEO/ V centru Ostravy vznikl nový podnik. Několik druhů dezertů je k mání v cukrárně Royal Candy v Puchmajerově ulici. Ukrajinská cukrářka Maryna Ivankova zde spolu s dcerou peče mezinárodní dezerty, včetně českých i ukrajinských.

Nově otevřená cukrárna Royal Candy v Ostravě, 14. června 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

„Pekla jsem tady svým známým, kterým dezerty chutnaly, tak nás napadlo, že bychom si mohli otevřít cukrárnu,“ říká cukrářka.

Půl roku hledala Maryna Ivankova s dcerou Alinou prostor, kde by mohla otevřít vlastní cukrárnu. Dezerty pekla už doma na Ukrajině, odkud se před rokem po vypuknutí válečného konfliktu přestěhovala do Ostravy. Své známé zásobovala dezerty, které jim chutnaly, a proto se rozhodla pro otevření Royal Candy.

„Najít prostory bylo náročné, protože těch menších není mnoho,“ poznamenala dcera cukrářky. Jakmile se jim podařilo najít ideální objekt, tak dalších pět měsíců trvalo papírování a rekonstrukce k otevření.

Nyní má malá cukrárna Royal Candy už měsíc otevřeno. Kromě kávy si zde lidé mohou zakoupit nejrůznější dezerty. Například medovník, tartaletku, Pavlovu, dezert ve tvaru hrušky, jablka nebo hnědé srdce z černého piva.

„Dezerty zatím maminka připravuje přímo v cukrárně. Na objednávku peče i dorty,“ uvádí devatenáctiletá Alina, která připravuje také svůj dezert - japonskou pochutinu Moči.

V repertoáru dezertů je i „brambora“, kterou při návštěvě vítají především Ukrajinci. „Vždy, když k nám přijde někdo z Ukrajiny, tak je rád, že vidí právě bramboru, kterou tady nikde nemohou sehnat,“ dodává s úsměvem cukrářka, která pracuje v cukrárně spolu s dcerou a jednou zaměstnankyní.

Doněck, Mariupol a pak Ostrava

Rodina nejdříve bydlela v ukrajinském Doněcku, ze kterého se v roce 2014 přestěhovala do Mariupolu. „Kvůli bezpečnosti se rodiče rozhodli, že se přestěhují do Ostravy, kde jsme měli známé,“ říká devatenáctiletá Alina, která do příjezdu maminky bydlela čtyři roky v Domově mládeže Ostrava v Hrabůvce. Studium Matičního gymnázia dokončila v loňském roce s maturitou. „Učitelé se báli, že maturitu z češtiny nezvládnu, Nakonec z toho byla dvojka,“ poznamenala Alina.

Měsíc po začátku války na Ukrajině se za Alinou přestěhovala i maminka, spolu s osmiletým synem. Otec musel kvůli válce zůstat na Ukrajině. „Nepočítáme s tím, že bychom se tam někdy mohli ještě vrátit,“ shodly se matka i dcera. Podpory Čechů si obě váží. „Moc děkujeme Česku i Čechům, že nás tady přijali a se vším nám pomáhají. Bez nich by žádná cukrárna nebyla,“ dodala Alina.

V Royal Candy probíhají i workshopy malování pro veřejnost a děti. Plán workshopů najdete na instagramovém účtu @royalcandy.cakes. Nyní je v cukrárně otevřeno každý den od 10 hodin do 18 hodin. O víkendu pak do 19 hodin.