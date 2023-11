Shodou okolností mizí poslední lešení z vyšších pater během reportáže Deníku. Zůstává už jen v přízemí, kde dělníci finišují s náročným tvarováním reliéfního podloubí. Právě to má být hlavním designovým prvkem pětipatrové budovy, která se po letech příprav a prací zdárně blíží ke konci.

Příprava projektu Nové Lauby mezi ulicemi Velká, Muzejní, Pivovarská a Dlouhá začala už v roce 2016 studií území. Tři roky se získávalo územní a stavební povolení, přes dva roky trval archeologický průzkum a bezmála rok výběrové řízení na investora stavby.

Před dvěma a půl lety město uzavřelo smlouvu a začalo se stavět. Bytový komplex za půl miliardy korun (487 milionů korun bez DPH z dokumentace pro stavební povolení) staví Sdružení BBB Nové Lauby, které se skládá z firem Bystroň Group, BBP Stavby a BAK stavební společnost.

Stavebně má být vše hotovo během pár měsíců. „Termín dokončení stavby je do konce letošního roku. Nyní dokončujeme fasádu domu, kompletujeme jednotlivé byty a připravujeme je k předání,“ řekl Deníku projektový manažer společnosti Bystroň Group Martin Schneiderka.

Vizualizace projektu:

1/23 Zdroj: Archiv MMO Projekt nájemního bydlení Nové Lauby. Prezentace architekta Martina Tycara z oceňovaného architektonického studia Znamení čtyř – architekti 2/23 Zdroj: Archiv MMO Projekt nájemního bydlení Nové Lauby. Prezentace architekta Martina Tycara z oceňovaného architektonického studia Znamení čtyř – architekti 3/23 Zdroj: Deník/Jana Wanecká Místo parkoviště u Ostravského muzea vyroste rozsáhlý bytový dům s podloubím a podzemním parkovištěm. Bytové domy vzniknou i na dvou dalších místech - u kostela a u jatek. To by měly být nové adresy pro bydlení v centru Ostravy. 4/23 Zdroj: Deník/Jana Wanecká Místo parkoviště u Ostravského muzea vyroste rozsáhlý bytový dům s podloubím a podzemním parkovištěm. Bytové domy vzniknou i na dvou dalších místech - u kostela a u jatek. To by měly být nové adresy pro bydlení v centru Ostravy. 5/23 Zdroj: Archiv MMO Projekt nájemního bydlení Nové Lauby. Prezentace architekta Martina Tycara z oceňovaného architektonického studia Znamení čtyř – architekti 6/23 Zdroj: Archiv MMO Projekt nájemního bydlení Nové Lauby. Prezentace architekta Martina Tycara z oceňovaného architektonického studia Znamení čtyř – architekti 7/23 Zdroj: Archiv MMO Projekt nájemního bydlení Nové Lauby. Prezentace architekta Martina Tycara z oceňovaného architektonického studia Znamení čtyř – architekti 8/23 Zdroj: Archiv MMO Projekt nájemního bydlení Nové Lauby. Prezentace architekta Martina Tycara z oceňovaného architektonického studia Znamení čtyř – architekti 9/23 Zdroj: Archiv MMO Projekt nájemního bydlení Nové Lauby. Prezentace architekta Martina Tycara z oceňovaného architektonického studia Znamení čtyř – architekti 10/23 Zdroj: Archiv MMO Projekt nájemního bydlení Nové Lauby. Prezentace architekta Martina Tycara z oceňovaného architektonického studia Znamení čtyř – architekti 11/23 Zdroj: Archiv MMO Projekt nájemního bydlení Nové Lauby. Prezentace architekta Martina Tycara z oceňovaného architektonického studia Znamení čtyř – architekti 12/23 Zdroj: Archiv MMO Projekt nájemního bydlení Nové Lauby. Prezentace architekta Martina Tycara z oceňovaného architektonického studia Znamení čtyř – architekti 13/23 Zdroj: Archiv MMO Projekt nájemního bydlení Nové Lauby. Prezentace architekta Martina Tycara z oceňovaného architektonického studia Znamení čtyř – architekti 14/23 Zdroj: Archiv MMO Projekt nájemního bydlení Nové Lauby. Prezentace architekta Martina Tycara z oceňovaného architektonického studia Znamení čtyř – architekti 15/23 Zdroj: Deník/Veronika Vrkočová Místo parkoviště u Ostravského muzea vyroste rozsáhlý bytový dům s podloubím a podzemním parkovištěm. Bytové domy vzniknou i na dvou dalších místech - u kostela a u jatek. To by měly být nové adresy pro bydlení v centru Ostravy. 16/23 Zdroj: Deník/Veronika Vrkočová Místo parkoviště u Ostravského muzea vyroste rozsáhlý bytový dům s podloubím a podzemním parkovištěm. Bytové domy vzniknou i na dvou dalších místech - u kostela a u jatek. To by měly být nové adresy pro bydlení v centru Ostravy. 17/23 Zdroj: Deník/Jana Wanecká Místo parkoviště u Ostravského muzea vyroste rozsáhlý bytový dům s podloubím a podzemním parkovištěm. Bytové domy vzniknou i na dvou dalších místech - u kostela a u jatek. To by měly být nové adresy pro bydlení v centru Ostravy. 18/23 Zdroj: Deník/Jana Wanecká Místo parkoviště u Ostravského muzea vyroste rozsáhlý bytový dům s podloubím a podzemním parkovištěm. Bytové domy vzniknou i na dvou dalších místech - u kostela a u jatek. To by měly být nové adresy pro bydlení v centru Ostravy. 19/23 Zdroj: Deník/Jana Wanecká Místo parkoviště u Ostravského muzea vyroste rozsáhlý bytový dům s podloubím a podzemním parkovištěm. Bytové domy vzniknou i na dvou dalších místech - u kostela a u jatek. To by měly být nové adresy pro bydlení v centru Ostravy. 20/23 Zdroj: Deník/Jana Wanecká Místo parkoviště u Ostravského muzea vyroste rozsáhlý bytový dům s podloubím a podzemním parkovištěm. Bytové domy vzniknou i na dvou dalších místech - u kostela a u jatek. To by měly být nové adresy pro bydlení v centru Ostravy. 21/23 Zdroj: Deník/Veronika Vrkočová Místo parkoviště u Ostravského muzea vyroste rozsáhlý bytový dům s podloubím a podzemním parkovištěm. Bytové domy vzniknou i na dvou dalších místech - u kostela a u jatek. To by měly být nové adresy pro bydlení v centru Ostravy. 22/23 Zdroj: Deník/Jana Wanecká Místo parkoviště u Ostravského muzea vyroste rozsáhlý bytový dům s podloubím a podzemním parkovištěm. Bytové domy vzniknou i na dvou dalších místech - u kostela a u jatek. To by měly být nové adresy pro bydlení v centru Ostravy. 23/23 Zdroj: Deník/Jana Wanecká Místo parkoviště u Ostravského muzea vyroste rozsáhlý bytový dům s podloubím a podzemním parkovištěm. Bytové domy vzniknou i na dvou dalších místech - u kostela a u jatek. To by měly být nové adresy pro bydlení v centru Ostravy.

85 bytů, 173 parkovacích míst

Bytový komplex má celkem pět schodišť a stejný počet vstupů. V centrálním atriu, obklopeném balkony ve stylu dobových pavlačí, bude stát časem majestátní strom. Atrium bude veřejně přístupné skrze podzemní garáže.

„Budova má tři podzemní podlaží, ve kterých je celkem 173 parkovacích míst, z toho si 119 odkupuje město,“ uvedl Schneiderka. Právě město uzavřelo před lety s investorem dohodu o zpětném odkupu části komplexu. Kromě podzemních stání pro veřejnost Ostrava odkoupí ještě 31 bytů a 17 sklepních kójí za necelých 252 milionů korun bez DPH.

Z 85 bytů na luxusní adrese tak soukromému sektoru zůstane 54 bytů s dispozicemi od 1+kk po 4+kk, 54 parkovacích míst a 4 nebytové prostory.

„V současné době máme prodáno asi 70 procent všech bytů, a to včetně 31 bytů, které jsme prodali městu Ostrava. Kolem zbytku probíhá intenzivní činnost naše partnera Svoboda & Williams, který nám byty prodává, a očekáváme, že do poloviny příštího roku by měly být všechny prodány,“ popsal aktuální stav majitel společnosti Bystroň Group Michal Bystroň. Ceny bytů v Nových Laubech podle něj začínají na třech milionech korun a poté jsou podle metráže dražší.

Zelené střechy a střešní terasy

Do prvního nadzemního podlaží stavbu tvoří železobetonová monolitová konstrukce, od druhého patra začíná zdivo v kombinaci s monilitickou konstrukcí. Jednotlivé bloky celého komplexu jsou záměrně odlišné, a to ať už vzhledem fasády či samotnou výškou, aby zapadaly do různorodého okolí.

Protilehlé rohy jsou vyšší a střechy budou ozeleněny – záměrně jde o ty střechy, které budou dobře viditelné z věží staré i nové radnice. V místech, kde je střecha nižší, vzniknou střešní terasy pro bytové jednotky v nejvyšším patře. Podle původních vizualizací měla být celá střecha zelená, což má být dodrženo s tím, že část plochy bude užitná.

Venkovní prostranství upraví město po dokončení stavby. Známí už jsou také provozovatelé komerčních prostor, největší plochu, nárožní blok od Ostravského muzea a dál směrem po ulici Velké, obsadí Restaurace Plzeňka.