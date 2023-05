„Musíme přijít na to, co se tam děje. Není normální, aby se za několik let téměř zdvojnásobily jeho požadavky vůči městu, které dnes dosahují skoro tří miliardy,“ řekl Deníku radní pro dopravu Lukáš Semerák (Ostravak) s tím, že město si takové výdaje dlouhodobě nemůže dovolit.

Na auditu byla napříč novým vedením města shoda. Semerák také po dopravním podniku chce, aby znovu zavedl desetiminutovou jízdenku, kterou v rámci úspor zrušil na přelomu roku. Od té doby si lidé i při jízdách na krátké vzdálenosti musejí kupovat dražší dvacetiminutovou jízdenku. „DPO vydělává nemalé peníze z toho, že si cestující musejí koupit dražší jízdenku, ale ti lidé podle mých informací odchází do aut a musíme to řešit,“ dodal Semerák s tím, že chystá návrat oblíbené jízdenky k „popojíždění“.

Co plánuje s Ostravou nový primátor Jan Dohnal? Podívejte se, jaké má priority

To však není jediná klíčová zpráva v oblasti hromadné dopravy. Na neurčito, patrně o zhruba půl roku, se odkládá projekt „ostravského metra“, tedy velké tramvajové revoluce. Důvodů je několik. „Musíme vyladit připomínky obvodů, prověřit, že v krátkých intervalech mezi spoji bude mít DPO dostatek času na úklid a údržbu tramvají, a osobně nejsem ztotožněn ani s tím, že by se ve velkém přestupovalo na Karolině nebo Frýdlantských mostech, tedy místech, o kterých víme, že je tam situace špatná, a proto ji ještě zhoršíme,“ komentoval Semerák své rozhodnutí, s nímž už seznámil i DPO.

Podnik s odkladem spuštění projektu souhlasí, podle Semeráka by mohlo „ostravské metro“ začít fungovat v první polovině příštího roku. „Pro mě je hlavní, aby tu byl spokojený cestující a fungující podnik. Principiálně proti ‚ostravskému metru‘ nic nemám, ale nechci z cestujících dělat pokusné králíky. Odmítám verzi, že ho spustíme a budeme vše ladit za pochodu,“ dodal ostravský radní.

2. Koncertní síň a „kulturák“ za 4,1 miliardy?

Projekt, který byl jedním z klíčových bodů jednání o nové městské koalici, projde zkouškou ohněm. „Případná výstavba je podmíněna přijatelnou cenou a také vyšší mírou spolufinancování z externích zdrojů,“ popsal klíčové premise pro stavbu síně primátor Jan Dohnal (Spolu/ODS), který projekt označil za mediálně nejzajímavější ze všech, které město chystá. Nepochybuje však, že se třecí plochy podaří vyřešit.

Dopadne jako mrakodrap? Nad koncertní síní pro Ostravu se vznáší nejistota

„Věřím, že se bude stavba posouvat dál. Navazuje na ni totiž parkovací dům a proměna celé lokality. Každopádně jakýkoli větší zásah do projektu znamená, že jsme zpátky na začátku a čeká nás odložení projektu řádově v letech,“ brzdí ještě optimistické odhady o dokončení projektu Stevena Holla do zhruba dvou a půl let. I proto, že podle nejnovějších informací, které přinesl aktualizovaný rozpočet, vychází stavba síně s rekonstrukcí domu kultury a úpravou okolí už na 4,1 miliardy korun, což je o 28 procent víc než před rokem.

3. Koksovno, Liberty, chemičko a další, pozor!

Kdy jindy věřit v rapidní zlepšení v otázce znečištění ovzduší průmyslovými podniky, než když bude mít resort životního prostředí na starosti starosta „zpod komínů“? Náměstek primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu) je dlouhodobým kritikem průmyslových znečišťovatelů a slibuje, že s novou funkcí dohled ještě zesílí.

„Některé podniky, jako třeba Koksovna, Liberty nebo BorsodChem jsou technologicky podinvestovány, a mají tak významný dopad na kvalitu životního prostředí,“ popsal starosta Radvanic a Bartovic, který odmítá „dobu hájení“ a v uplynulých dnech měl schůzku s novým ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem i krajskou radní Zdenkou Němečkovou Crkvenjaš.

První vlna uzavírek v Ostravě omezí tunel, mosty i klíčové „vesnické“ tahy

„Jsme domluveni na dalších schůzkách, jednání zintenzivníme, abychom docílili modernějších technologií, které nejen zlepší životní prostředí ve městě, ale dá také větší jistotu zaměstnancům, že fabriky budou existovat dále. Pokud totiž do něčeho někdo investuje, je to významný signál, že práce zůstane zachována,“ dodal Boháč s tím, že pokud někdo přešlapuje na místě, protože nevidí pro podnik dlouhodobou budoucnost, bude to muset říct hned. Jeho nejbližší schůzky povedou také na Zdravotní ústav, do státního podniku Diamo kvůli lagunám a do Koksovny. Sejde se i s odbory.

4. Šance pro obvody: až o sto procent víc na investice!

Všechny městské části, úměrně své rozloze a počtu obyvatel, si znatelně polepší v otázce peněz na důležité výdaje. „Dohodli jsme se na navýšení financování v objemu do investic o jedno procento z rozpočtu města a do provozních nákladů, tedy na opravy a údržby, o dvě procenta,“ komentoval předseda zastupitelského klubu Starostů pro Ostravu Jiří Jureček dohodu, která může vypadat nicotně, řečí čísel je už ale mnohem výmluvnější.

Jak to bude s poštami v Ostravě? Na Jihu je jasno, nakonec zůstanou tři

„V rozpočtu města to udělá ročně rozdíl 300 milionů korun, což je při objemu 14,5 miliardy korun kapka v moři. Dohodli jsme se na tom právě proto, že je to zcela reálný a nepřestřelený požadavek,“ řekl Deníku hošťálkovický starosta s tím, že například některé malé obvody si ročně polepší zhruba o tři miliony korun. „Bude to velký objem a obrovská pomoc, protože nyní máme v průměru 3 až 4 miliony korun na investice, takže půjde vlastně o zdvojení částky,“ dodal Jureček.

5. Restrukturalizace městské policie: od pokut k bezpečnosti

Jedna z mála věcí, jež byly vyčítány primátorovi, který je vrchním velitelem městské policie, se za dob úřadování Tomáše Macury týkala činnosti městské policie. Až příliš často v Ostravě zaznívaly názory, že pod jeho velením jsou strážnici spíše „pokutovači“ za špatné parkování.

„V brzké době se potkám s panem ředitelem Plačkem a budeme se bavit, jak otočit vnímání městské policie od výběrčích pokut k hlídačům veřejného pořádku v ulicích,“ potvrdil Deníku primátor Jan Dohnal (Spolu/ODS), že toto téma skutečně má na pořadu dne.

Kde si v Ostravě dát pozor? Tragické nehody i složité křižovatky, podívejte se

„Nechci, aby vyznělo, že to tak je, k tomu budu potřebovat detailnější výpis činnosti, ale veřejnost to takto nesporně vnímá a musíme si říct, proč tomu tak je,“ řekl Dohnal, jenž chce dosáhnout toho, aby se primárně řešila otázka bezpečnosti, aby byli strážníci za tímto účelem v ulicích viděni ještě více.

„Veřejnost je musí vnímat jako strážce pořádku, nikoli primárně jako výběrčí pokut. Chci ale projít celou strukturu městské policie, jak je nastavena a jak funguje. Poté si vyhodnotíme, jestli je to o restrukturalizaci, nebo o posílení stavu,“ popsal Dohnal s tím, že pokud by se nepodařilo navýšit počet strážníků, je připraven poupravit popis jejich práce.