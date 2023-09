Přes devadesát procent z více než 1600 hlasujících čtenářů Deníku se vyjádřilo, že na schématu MHD v Ostravě nic měnit nechce, samotný dopravní podnik pak evidoval přes 450 připomínek. I díky názorům cestujících pak upravil chystaný projekt Ostravské metro, který počítá s velkou transformací tramvajové dopravy v Ostravě. Co se oproti původnímu návrahu změnilo?

Chystaná transformace tramvajové dopravy v Ostravě, která však ovlivní i další navazující spoje, se zprvu mezi lidmi nesetkala s velkým pochopením. „Přepravní návyky se za několik desítek let změnily a je třeba na to reagovat,“ vysvětloval důvod změny Dopravní podnik Ostrava (DPO) i zástupci města.

Plánovaná revoluce byla založena na myšlence, že spoje, byť za cenu přestupů, budou jezdit častěji, nebudou přeplněné a v některých případech se lidé dostanou na místo rychleji.

DPO eviduje velký zájem o tramvajovou revoluci. Slíbil, že návrh není konečný

Na tři páteřní linky měly být navázané ostatní. To zůstane. Na základě připomínek veřejnosti však DPO upravil původní návrh a eliminoval největší třecí plochy.

„Dopravní podnik evidoval přes 450 podnětů k původnímu návrhu. Jak bylo slíbeno, všechny podněty byly pečlivě vyhodnoceny a projednány se zástupci vedení města Ostravy a městských obvodů. Je to vůbec poprvé, kdy byla otevřena diskuze nad takovýmto návrhem,“ uvedla mluvčí DPO Tereza Šnoblová. Reakce lidu? „Toho, kdo dělal první návrh, by měli na hodinu propustit,“ lze se dočíst v diskuzích mezi cestujícími.

Původní, již neplatný, návrh:

Původní, již neplatný návrh projektu Ostravské metro.Zdroj: Se souhlasem DPO

Nový (aktuální) návrh:

Nový, aktuální návrh projektu Ostravské metro.Zdroj: Se souhlasem DPO

Co se změní?

Už touto odlehčenou reakcí dali lidé najevo, že nová verze je podle nich přeci jen lepší. „Koncept se dál připravuje a nejzásadnější připomínky byly odbourány. Došlo k úpravě vstříc městským obvodům,“ uvedl primátor Ostravy Jan Dohnal a zmínil konkrétní body.

Asistent přepravy: Většina lidí v Ostravě nejezdí načerno, ale bez úsměvu

„Předně lze zmínit zachování linky 17 mezi Porubou a Dubinou, která bude v nějakém režimu fungovat dál. Linka 7 se rozdělila na dvě a nakonec zůstane i pod označením linka 11, takže bude obsloužen Zábřeh i Starý Zábřeh přes Vítkovické nádraží. Poruba chce zase některé spoje linky 8 vést i na hlavní nádraží, nejen na Hranečník,“ popsal primátor stěžejní rozdíly oproti původnímu plánu ve verzi 2.0. „Dopravní podnik toto vyslyšel," potvrdil první muž Ostravy.

V praxi tak oproti původně plánované redukci na deset linek zůstane zachováno celkem 12 linek, a to aktuálně pod označením 1 až 11 plus linka 17. „Nová verze reaguje na nejčastější připomínky veřejnosti a vychází vstříc požadavkům vedení jednotlivých městských obvodů. Zároveň přináší výhody původního konceptu změn, který představují tři páteřní linky č. 1, 2 a 8, které budou jezdit ve špičce v intervalu tři a pět minut a o víkendech každých deset minut. Dalších devět linek bude na tyto páteřní navazovat,“ shrnula mluvčí DPO Tereza Šnoblová.

Linka č. 17? Ano, ale jen 6x a ráno

Na linkách, kde byly připomínky veřejnosti vyslyšeny, však bude provoz odlišný. Linky 7 a 11 budou jezdit v pracovní dny zhruba co dvacet minut. Také linka 8 z Poruby bude vyjma hlavní konečné stanice na Hranečníku zajíždět poměrně často i do Nádražní ulice, a to v rozpětí od pěti do dvaceti minut.

S mnohem menší frekvencí spojů však DPO počítá na lince 17 mezi Dubinou a Vřesinskou. Ze stávajícího dvacetiminutového intervalu se místo zrušení linky stane interval hodinový, linka však pojede pouze v ranních a dopoledních hodinách, v pracovní den celkem šestkrát.

Kdy skončí guláš barev v ostravské MHD? Modrá je dobrá, strategie DPO tyrkysová

Její částečný návrat by však lidem měl umožnit dostat se tramvají bez přestupu v nejpotřebnější čas do fakultní nemocnice, což bylo nejvíce kritizováno. Přímé spojení obyvatel Jihu s FNO pak zajistí dvě pravidelné autobusové linky.

Návrh stále není konečný, výraznější změny se v něm ale už příliš neočekávají. „O termínu spuštění Ostravského metra 2.0 bude brzy rozhodnuto, roli v tom bude hrát i plánovaná modernizace významného přestupního bodu na zastávce Karolina,“ oznámila mluvčí Šnoblová, podle níž se veřejnost může v mezičase dál seznamovat s upraveným systémem a testovat ho v online vyhledávači budoucích spojení na webu dpo.cz/ostravskemetro.

PŘEHLEDNĚ

K jakým změnám DPO přistoupil?

- linka 7 vrácena na trasu přes Horymírovu a Karpatskou a až do Výškovic

- přidána linka 11 ze Zábřehu přes Nádraží Vítkovice do Poruby (vozovna)

- zachovány vybrané spoje linky 17 z Dubiny do Poruby (Vřesinská)

- vybrané spoje páteřní linky 8 vedeny z/na Nádražní ulici



K jakým lokalitám měli lidé u projektu Ostravské metro výhrady?

Centrum a okolí………..57 podnětů

Dubina a Hrabůvka……100 podnětů

Výškovice a Zábřeh…...103 podnětů

Poruba a okolí………….95 podnětů

Ostatní…………………...97 podnětů

____________________________



Celkem…………………..452 připomínek