„Plovoucí mola se budou vznášet na vodních hladinách a budou lákadlem pro turisty nejen z našeho kraje. Pobyt u vody tak bude atraktivnější a příjemnější, lidé budou moci na molech relaxovat, dělat si krásné fotky, využít ho jako kotviště pro loďku nebo jako pohodlný vstup do vody. Máme hotovou projektovou dokumentaci, na základě které budou mola vybudována na třech místech. Vytipovali jsme Větřkovickou přehradu, Karvinské moře a Slezskou Hartu, tedy místa se slibným rekreačním potenciálem, který bychom tímto způsobem rádi podpořili a rozvíjeli,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch a regionální rozvoj Jan Krkoška s tím, že za vzhledem navrženého plovoucího mola stojí architekt Jiří Halfar.

"Jsem rád, že jsem mohl navrhovat relaxační místa na vodě. Je to krásné téma. Inspirace přírodou je nesporná. A to jak u tvaru lavičky nazvané hnízdo, tak u sestavy pontonu v podobě lodyhy. Jednotlivá posezení nad vodou jsou napojena na páteřní ponton tak, aby se hnízda otevírala výhledům. Vytvořit bezpečně ohraničené místo s velkorysým pohledem na uklidňující hladinu – to byla základní idea, ze které jsem při návrhu vycházel,“ sdělil architekt Jiří Halfar.

Mola na vodních hladinách by měla vybudovat a následně o ně pečovat města Kopřivnice, Karviná a Mikroregion Slezská Harta, se kterými uzavře Moravskoslezský kraj memorandum o spolupráci.

„Na základě těchto memorand předáme našim partnerům hotovou projektovou dokumentaci, také jsme připravení se na projektech finančně spolupodílet. Když do hry vstoupí další subjekty, bude to jen dobře, například partnerem při vybudování plovoucího mola na Větřkovické přehradě bude kromě města Kopřivnice také společnost TATRA TRUCKS,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška a doplnil, že náklady na výstavbu jednoho mola jsou odhadovány na zhruba 2 miliony korun.

Nyní bude následovat podpis memorand se zapojenými subjekty, po výběru zhotovitele začne realizace, která by mohla být hotová v průběhu druhé poloviny příštího roku.