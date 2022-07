„Byl to pilotní projekt, kdy jsme si chtěli ověřit, zda i v Porubě bude fungovat to, co jinde ve světě. Zjednosměrnění ulic je efektivní metoda, jak zklidnit dopravu, získat nová parkovací místa a zvýšit bezpečnost provozu. Po dvou letech můžeme říct, že to splnilo všechna naše očekávání. A proto v tom chceme pokračovat,“ uvedl místostarosta Miroslav Otisk.

Už za tři dny! Colours klepou na dveře, jak probíhají přípravy?

Jednosměrnými se v nejbližších týdnech stanou ulice Jaselská, Bulharská, Heyrovského a Ľudovíta Štúra. „Směr jízdy jsme volili vždy po konzultaci s policií. U Jaselské to bylo jasné, tam to ani jinak nejde. Heyrovského bude jednosměrnou jen částečně od Jiřinkové ulice po parkoviště u Martinovské. Ulicí Ľudovíta Štúra pak řidiči projedou od Větrné dolů k Francouzské,“ řekl Miroslav Otisk.

Ve všech těchto místech dnes stojí řada aut. Většina z nich ale nelegálně. Ale to se teď změní. „Spousta řidičů po marném hledání volného místa svůj vůz zaparkuje i s tím rizikem, že bude v zákazu stání Díky jednosměrkám se to změní a lidé tam budou moci parkovat bez obav. Například na Jaselské nebo Ľudovíta Štúra tak vznikne více než třicet legálních stání. Ve zbývajících ulicích to bude podobné,“ dodal místostarosta Miroslav Otisk.

Nová dopravní značení by měla v místech vznikat postupně během prázdnin.