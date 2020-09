Novinka! Kromě podzemních kontejnerů Ostrava vyzkouší polopodzemní stanoviště

Síť podzemních kontejnerů město Ostravy plánuje rozšířit do obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba a Ostrava-Jih. Novinkou jsou pak první polopodzemní kontejnerová stání. Vše by mělo být hotovo do listopadu.

Podzemní kontejnery. Ilustrační foto | Foto: Archiv