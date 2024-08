„Revitalizaci parku jsme potřebovali zkoordinovat s výstavbou parkovacího domu za druhým křídlem Pokladu. Čekali jsme až město Ostrava pokročí s jeho výstavbou do té míry, abychom v parku mohli začít s pracemi. Ta chvíle nastala zhruba v polovině prázdnin. Druhý parkovací dům by měl být rovněž do konce srpna zprovozněn. A my budeme s parkem hotovi na podzim. Celá lokalita, která prochází proměnou už několik let, tak bude konečně dokončena a dostane nový impuls,“ uvedla starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.