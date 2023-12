Nová zastávka městské hromadné dopravy V Hlučíně potěšila zejména lidi, kteří z řady obcí na Opavsku a hlučínského sídliště OKD jedou k lékaři na polikliniku v Hlučíně. Má příznačný název Poliklinika. Je tu ale malý zádrhel.

Zastávka Poliklinika v Hlučíně | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Na zastávce staví linky 56, 75, 290 a 292. Fungovat začala v těchto dnech, kdy vstoupily v platnost nové jízdní řády. Současně zanikla nedaleká zastávka u mostu na OKD.

Novou zastávku ve směru do centra města obyvatelé Hlučína vítají. „Jsem moc ráda. Vystoupím z autobusu a mám to kousek na polikliniku. Je to dobré zejména pro starší lidi,“ uvedla paní Ludmila (82 let) ze sídliště OKD. Současně se však podivovala nad tím, že zastávka je pouze ve směru do centra Hlučína. „Nechápu, proč není i v opačném směru, kde je navíc z minulosti autobusový záliv,“ dodala paní Ludmila.

Kdysi v těchto místech autobusy skutečně zastavovaly. Nyní je zde malé parkoviště. „Je to škoda. Ta zastávka tu mohla být. A nemusely se dělat žádné velké stavební úpravy. Člověk by po vyjití z polikliniky ušel několik metrů a mohl nasednout do autobusu. Takhle musí jít na autobusové nádraží. Nerozumím tomu,“ pokrčil rameny pan Jiří z Vřesiny.

Podle informací z hlučínské radnice jsou problémem majetkoprávní vztahy. Kdy se situaci podaří vyřešit, není jasné. „Vybudování autobusové zastávky u polikliniky ve směru na sídliště OKD komplikují majetkoprávní vztahy,“ sdělil Deníku bez bližších podrobností Zbyněk Plura, vedoucí odboru vnitřních věcí hlučínského městského úřadu.