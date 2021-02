Tento vzácný papoušek je endemitem Mexika, kde obývá borovo-dubové lesy podél západního pobřeží až do nadmořské výšky 2000 m n.m.

Početnost divoké populace amazoňana fialovotemenného za posledních dvacet let výrazně poklesla. Odhaduje se na 4700 až 6700 dospělých jedinců. K nejzávažnějším příčinám ohrožení patří nelegální odchyt, ale také ztráta jejich přirozeného prostředí.

Amazoňan fialovotemenný není vzácný jen ve volné přírodě, ale také v chovech v zoologických zahradách.

V rámci Evropy se jedná o osm zoologických zahrad, v České republice je Zoo Ostrava zatím jedinou, která tento druh chová. Přitom chov v těchto ochranářských institucích se v budoucnu může stát jedinou možností, podobně jako u mnoha jiných vyhubením ohrožených druhů, jak tohoto papouška zachovat pro příští generace.

Amazoňané jsou převážně zeleně zbarvení, středně velcí a podsadití papoušci s poměrně dlouhými křídly a krátkým širokým ocasem. Samci i samice jsou si natolik podobní, že pohlaví lze spolehlivě určit pouze endoskopicky nebo prostřednictvím DNA analýzy (z krve nebo peří). Amazoňan fialovotemenný je velký okolo 35 cm.

Pohlavně dospívá ve věku tří až pěti let. Hnízdí v dutinách vysokých stromů od února do května. Samice snáší dvě až čtyři vejce, která inkubuje 26 až 28 dní. Mláďata jsou vzletná ve věku 8 až 9 týdnů. Mimo hnízdní sezónu žijí ve skupinách nebo hejnech čítajících stovky ptáků. V přírodě se živí planými fíky a dalšími plody, semeny, pupeny a květy stromů. Průměrně se dožívají padesáti let.