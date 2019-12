Až pondělí ale ukáže, jak jsou tuzemští a zejména zahraniční dopravci s vozidly nad 3,5 tuny připraveni na přechod na nový mýtný systém. Někteří z nich se totiž do něj stále nezaregistrovali a nepořídili si potřebnou palubní jednotku. Bez ní nemohou jezdit po hlavních tazích.

KLIDNÁ NEDĚLE

Systém začal fungovat 1. prosince. Jelikož datum připadá na neděli, kdy navíc kamiony od 13 do 22 hodin nesmějí na silnice, první nápor se očekává v pondělí. Na některých přechodech by mohlo dojít k ochromení dopravy. Řidiči, kteří nejsou v systému evidováni, budou při cestě do České republiky čekat na registraci.

Problémy však nehrozí jen kamionům, v kolonách mohou uvíznout i řidiči osobních vozidel, kteří se vracejí z vánočních nákupů, pracovních či soukromých cest. I proto se na možný krizový scénář připravují policisté v Moravskoslezském i dalších krajích.

POLICISTÉ

„Po dobu nezbytně nutnou přijmou moravskoslezští policisté v souvislosti se zavedením nového mýtného systému dopravní opatření na vytipovaných hraničních přechodech, a to v Mostech u Jablunkova, na dálnici D1, v obcích Věřňovice a Chotěbuz, a na příjezdových komunikacích, na kterých je předpoklad vzniku tvorby kolon,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková s tím, že dopravní policisté budou situaci monitorovat a v případě potřeby dopravu regulovat a usměrňovat.

„Při dopravních komplikacích v silničním provozu budou dopravu odklánět. V této souvislosti žádáme řidiče, aby respektovali pokyny policistů, a pokud je to možné, aby využili dalších hraničních přechodů,“ dodala Jiroušková.

CELNÍCI

V akci budou i moravskoslezští celníci z oddělení kontroly zpoplatněných komunikací. Jejich úkolem je zjišťovat, zda vozidla nad 3,5 tuny mají vyřízeny potřebné náležitosti. Celníci z tohoto oddělení mají k dispozici tři hlídkové vozy.

„Všechny tři hlídky budou neustále v terénu,“ uvedla Pavla Zdobnická, tisková mluvčí Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Dopravcům, kteří nebudou registrováni, hrozí pokuta až sto tisíc korun.