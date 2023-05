Zastupitelé Ostravy si ve středu dopoledne zvolili nové vedení města. Odvolali radu v čele s někdejším primátorem Tomášem Macurou a jmenovali novou. Nově v ní hnutí ANO nemá nadpoloviční většinu, rada nadále bude jedenáctičlenná.

V Ostravě je podepsána koalice, primátorem Jan Dohnal | Video: Deník/Petr Jiříček

Zastupitelé nejprve v téměř rekordním čase bez obvyklých připomínek, dotazů a předkladů probrali za zhruba 70 minut všech čtyřicet schválených bodů zasedání a následně přistoupili k odvolání a výměně primátora a rady města.

Do funkce primátora byl podle očekávání zvolen Jan Dohnal (Spolu/ODS), jeho náměstky jsou Hana Tichánková, Lucie Baranková Vilamová, Jiří Vávra, Dagmar Macháčková (všichni ANO), Aleš Boháč (Starostové), Andrea Hoffmannová (Piráti) a Zbyněk Pražák (Spolu/KDU-ČSL), radními pak Michal Mariánek, Lukáš Semerák (oba Ostravak) a Martin Bednář (ANO).

Nesouhlasím, že vymřeme! Bez frází s Martinem Bednářem o vztahu primátora k ANO

„Jestli mohu něco slíbit, tak to, že chci, aby se situace stabilizovala a město se v rozvojových trendech posouvalo dál. Opravdu nemám v plánu žádnou revoluci nebo zastavení projektů,“ řekl po svém jmenování už s primátorským řetězem na krku nový primátor Ostravy Jan Dohnal.

Tvrdá opozice

Tomáš Macura poděkoval za téměř devítiletou spolupráci, slova díků si vyslechl i od svých politických kolegů. Pak už došlo na nekompromisní politiku a jeho klub potvrdil, že bude tvrdou opozicí.

Starostka Poruby Lucie Baranková Vilamová (ANO) na přímý dotaz Tomáše Macury, zda bude vykonávat dvě uvolněné funkce, uvedla, že nikoli. „Nemám v zájmu vykonávat dvě uvolněné funkce zároveň, záležitosti v městském obvodu budou předmětem jednání v nejbližší době,“ nastínila svůj možný konec v pozici starostky Poruby. Podobnou situaci musí řešit Aleš Boháč (Starostové), který vede Radvanice a Bartovice.

VIDEO: V Ostravě je podepsána koaliční smlouva. Primátorem bude Jan Dohnal

„Bude to předmětem jednání v obvodu v nejbližších měsících, nyní nejsem schopen říct, jak to budeme řešit a jak situace dopadne,“ řekl Boháč. Později Deníku nastínil preferovanou verzi, kdy by pobíral nejnižší možný plat starosty ve výši 30 procent a obvod dále vedl.

Rozdělení resortů však není finální, bude se ještě měnit. Například hnutí Ostravak chce, aby pod sebou měl investice Břetislav Riger, který však nyní není zastupitelem města. „Jestli to správně chápu, před časem jste jako opozice kritizovali rozšíření rady o funkci dalšího náměstka a nyní budete přidávat ještě jednu?“ ptala se Zuzana Bajgarová (Jdeto!!!), která měla investice pod palcem dosud. Primátor Dohnal informaci o sedmi náměstcích potvrdil.

Klíč? Absence převahy v radě

Podle primátora Jana Dohnala je klíčové, že žádný subjekt v radě nemá většinu, a nadále je tak třeba úzká spolupráce všech. „Mohli jsme tak sestavit funkční koalici. Nejsem dotčený vnitrostranickými záležitostmi z ANO, vnáším prvek stability, byla na mně shoda i u širších koaličních partnerů, kromě ANO, a chtěl bych využít synergii směrem k vládě do Prahy, pro Ostravu to bude přínosem,“ řekl už při podpisu koaliční smlouvy krátce před zastupitelstvem.

1/12 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Portrétní fotografie nového vedení města, 26. dubna 2023, Ostrava. Lukáš Semerák. 2/12 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Portrétní fotografie nového vedení města, 26. dubna 2023, Ostrava. Zbyněk Pražák. 3/12 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Portrétní fotografie nového vedení města, 26. dubna 2023, Ostrava. Michal Mariánek. 4/12 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Portrétní fotografie nového vedení města, 26. dubna 2023, Ostrava. Martin Bednář. 5/12 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Portrétní fotografie nového vedení města, 26. dubna 2023, Ostrava. Hana Tichánková. 6/12 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Portrétní fotografie nového vedení města, 26. dubna 2023, Ostrava. Lucie Baránková Vilamová. 7/12 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Portrétní fotografie nového vedení města, 26. dubna 2023, Ostrava. Dagmar Macháčková. 8/12 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Portrétní fotografie nového vedení města, 26. dubna 2023, Ostrava. Aleš Boháč. 9/12 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Portrétní fotografie nového vedení města, 26. dubna 2023, Ostrava. Jiří Vávra. 10/12 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová při focení pro Deník, prosinec 2022. 11/12 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Portrétní fotografie nového vedení města, 26. dubna 2023, Ostrava. Primátor Ostravy Jan Dohnal. 12/12 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Portrétní fotografie nového vedení města, 26. dubna 2023, Ostrava. Primátor Ostravy Jan Dohnal.

První náměstkyní primátora se stala Hana Tichánková z ANO, která usilovala i o funkci nejvyšší. Podle svých slov je spokojená.

„ANO má resorty které chtělo, kterými jsme schopni posouvat město a naplnit vůli 34 procent lidí, kteří nás volili,“ řekla. Jak komentovala pozici primátora? „Pro koalici Spolu je to šance, protože v dalších volbách pravděpodobně zdaleka neuspějí tak jako my,“ pravila sebevědomě.

Nová koalice má v pětapadesátičlenném zastupitelstvu města převahu devatenácti hlasů, se sedmatřiceti mandáty je o čtyři hlasy silnější než předchozí, po volbách zvolená koalice ANO, Spolu a Piráti.

Večerní rozhodnutí: Ostravu a novou koalici má vést Jan Dohnal

Převrat na ostravské radnici se nepřímo začal rodit v lednu v období volby hlavy státu, kdy primátor Tomáš Macura a náměstkyně Zuzana Bajgarová (a také hejtman kraje Ivo Vondrák) veřejně podpořili protikandidáta šéfa svého hnutí.

Následně byli vyloučeni z hnutí a posléze i z řad zastupitelského klubu. Tomáš Macura založil nový klub Jdeto!!! (dříve pod provizorním názvem Nezařazení), kam jej následovalo sedm zastupitelů včetně všech členů rady města zvolených původně za hnutí ANO. V důsledku ztráty převahy v zastupitelstvu města došlo k rozpadu koalice a volbě nového vedení města.

Dubnové zastupitelstvo v Ostravě objektivem Anny Makové:

K TÉMATU

Nové složení rady města Ostravy



Primátor:

Jan Dohnal (Spolu/ODS; v gesci: sport, dotace, zahraniční styky, publicita města, krizové řízení, veřejný pořádek, požární ochrana, legislativně-právní činnosti)



Náměstci primátora:

Hana Tichánková (ANO, 1. náměstkyně; v gesci: strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád)

Aleš Boháč (Starostové; v gesci: životní prostředí, vodní hospodářství a zemědělství, koordinace s obvody)

Andrea Hoffmannová (Piráti; v gesci: školství, vzdělávání, IT a outsourcing, inovace a digitalizace)

Lucie Baranková Vilamová (ANO; v gesci: finance a rozpočet, kapitálové účasti, kultura)

Zbyněk Pražák (Spolu/KDU-ČSL; v gesci: sociální věcí, prevence kriminality, volný čas, prorodinná politika)

Jiří Vávra (ANO; v gesci: majetek a byty)

Dagmar Macháčková (ANO; v gesci: veřejné zakázky, sdružené nákupy, hospodářská sféra)



Radní:

Michal Mariánek (Ostravak; v gesci: zdravotnictví, investice)

Lukáš Semerák (Ostravak; v gesci: doprava, dopravně správní činnosti)

Martin Bednář (ANO)

K TÉMATU

Nové rozložení sil v zastupitelstvu Ostravy:



Koalice (37 křesel)

ANO 13, Spolu 9, Ostravak 8, Starostové 4, Piráti 3



Opozice (18 křesel)

Nezařazení 8, SPD 7, Ostravská levice 3