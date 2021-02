Hošťálkovice jsou jedním z nejsevernějších ostravských obvodů. Žije v nich kolem sedmnácti set obyvatel a známé jsou široko za hranicemi kraje coby městská část s televizním vysílačem. Díky své strategické poloze se tamní obyvatelé rychle dostanou do města, zároveň si však užívají téměř vesnického klidu. V obci jim toho k životu mnoho neschází, chybí jim snad jen důstojnější potraviny a úřad delší dobu usiluje o proměnu zchátralého statku v domov seniorů. Naopak v loňském roce tam vznikla pumptracková dráha a unikátní tyčkařský sektor, brzy se má i dům zahrádkářů změnit v dům služeb.

VIDEO: Hošťálkovice očima starosty:

Zdroj: Jiří Jureček, starosta Hošťálkovic

Stavební boom

Maličké Hošťálkovice, které jsou známé zejména díky televiznímu vysílači, se v posledních letech těší velké oblibě coby místo k bydlení. A do budoucna bude tento trend sílit. V „satelitu Ostravy“ se ve velkém rozjel stavební boom. Aktuální čísla z 1. ledna letošního roku říkají, že v Hošťálkovicích, jednom z třiadvaceti městských obvodů Ostravy, žije nyní 1733 obyvatel. Prozatím…

Přestože už v nedávné době se městská část rozrostla, například po výstavbě první etapy řadových domků pod televizním vysílačem, trend rozvoje teprve nabírá na obrátkách.

Osídlení Hošťálkovic sahá až do doby předhistorické. Víme to díky proběhlým archeologickým výzkumům a nálezům. První slovanská osada zde byla asi v letech 1200 až 1250. Průzkumy prozradily trvalejší pobyt lovců mamutů díky výskytu kamenných nástrojů patřícím patrně starobylejší kultuře.

V obci se chystají hned dva developerské projekty. Právě pod vysílačem se začíná rozjíždět druhá etapa „řadovek“. Brzy tam vyroste hned 53 nových domů!

Za tamní mateřskou školou, na dohled od malé rozhledny, pak další soukromý investor hodlá k následnému prodeji postavit dalších 34 domů. Navíc až pomine koronavirová krize a život se vrátí do normálu, tamní úřad na volném pozemku chce sám vystavět ještě deset domů. A to nemluvíme o individuální výstavbě. Jen nyní je v okolí rozestavěno hned několik domů.

Úřad už se začíná připravovat na to, že v nejbližších letech se Hošťálkovice rozrostou odhadem až o 350 nových obyvatel, čímž by se obec skokově rozrostla o celou jednu pětinu! Po desetiletích, kdy se tam téměř nestavělo.

„Už v poslední době se tady nastěhovalo hodně nových lidí, ale co naděláme. Musíme k nim být přívětiví, vždyť bydlení je tady krásné a klidné, a oni si ho chtějí užít stejně jako my,“ komentuje rozvoj Hošťálkovic třiapadesátiletá Soňa Folvarčná, která tam žije od svých deseti let.

Zdroj: Deník / Lukáš KaboňMěstská část na severu Ostravy ale brzy začne řešit akutní problémy s infrastrukturou, která už nyní začíná být nevyhovující. Starosta hovoří o kapacitním nedostatku silnic, služeb, školky, dokonce i chodníků. I proto by měl v příštích letech z nevyužívaného domu zahrádkářů vzniknout dům služeb i s obchodem, který by nahradil stávající objekt Budoucnost, který už dlouhá léta nevyhovuje - CELÝ ROZHOVOR K TÉMATU ROZVOJI HOŠŤÁLKOVIC NAJDETE ZDE.

„Nakoupíte tam sotva rohlíky, nic víc,“ posteskla si pětatřicetiletá Petra Klučková. Vždyť i podle starosty, který jinak dbá o pozitivní image obce, je tento soukromý objekt skutečně hrozný, třicet let se nad vstupem nevymetaly pavučiny a lidé mají strach podívat se nahoru, co na ně spadne. Jinak ale všichni o Hošťálkovicích hovoří takřka jako o ideálním místě k životu. Jak je změní příliv nových lidí?

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

První veřejný defibrilátor v Ostravě

V hošťálkovickém sportovním areálu u Základní školy Výhledy byl nainstalován nejspíš vůbec první veřejný defibrilátor v Ostravě.

„Umístili jsme jej na budovu školy u vstupu do družiny, koronavirová situace nám ale ještě neumožnila jej slavnostně ‚pokřtít‘,“ řekl starosta Jiří Jureček, podle něhož je běžné, že v Ostravě bývají defibrilátory v institucích, ale ne veřejně přístupné 24 hodin denně. Zatímco napříč regionem se veřejné defibrilátory také objevují, v Ostravě je to podle něj novinka.

„Po rozvolnění jej uvedeme do provozu a pro veřejnost v našem kulturním domě uspořádáme školení,“ dodal starosta, podle něhož je však tamní defibrilátor natolik intuitivní, že jej zvládne obsloužit každý. Člověka navíc navádí hlasová navigace, takže potřebnou srdeční masáž dokáže provést zcela sám.

Hošťálkovice během pvní vlny koronaviru, duben 2020:

Vzdělání dával deseti tisícům studentů

Pochází z učitelské rodiny, maminka dlouho učila na základní a střední škole, otec byl první polistopadový děkan ekonomické fakulty VŠB-TUO. Nepřekvapí proto, že 45letý Radan Jünger z Hošťálkovic se vzdělávání věnuje od svých osmnácti let.

Zřizovatel základní školy Montessori Ostrava Radan Jünger .Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Prostřednictvím své agentury k nám vozil zahraniční studenty a založil též pobočky slovenské Panevropské školy. Když však jeho otec zemřel, bral jako svou povinnost ujmout se Vysoké školy podnikání v Michálkovicích, kterou otec založil. Skoupil také několik dalších škol po republice a v největším vzdělávacím holdingu u nás měl až deset tisíc studentů. Srdcovou záležitostí však pro něj zůstal otcův odkaz - celé povídání se zřizovatelem Základní a Mateřské školy Montessori Ostrava Radanem Jüngerem NAJDETE ZDE.

Severní spoj? Až po obchvatu!

Dlouhá léta vyhlížený Severní spoj obchvat Ostravy po severní straně, jak napovídá jeho název se dotkne právě Hošťálkovic.

Přestože se s jeho realizací podle nedávných informací počítá v horizontu téměř deseti let, Hošťálkovice nechtějí nic ponechat náhodě. Už nyní si vymínily, že aby Severní spoj vznikl a městská část k tomu na svých pozemcích dala souhlas, požadují vybudování vlastního obchvatu.

„Několikrát jsem řekl, že bez obchvatu Hošťálkovic zkrátka neotevřeme sjezdy ze Severního spoje, protože by se všichni nahrnuli do našich už tak malých ulic, zejména ulice Výhledy, kde máme školu, školku, sportovní areál a kumuluje se tam hodně lidí. Už tak tamtudy jezdí spousta náklaďáků a kamionů,“ zdůvodnil postoj starosta Jureček.

Otázka pro ředitele ZŠ Výhledy v Hošťálkovicích Radima Šinka:

Ředitel ZŠ Hošťálkovice Radim Šink.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Jak zvládáte současnou situaci? Co je u vás ve škole nového?

Covidovou dobu musíme zvládat jako všichni, nic jiného nám nezbývá. Velmi náročné to je zejména pro učitele, kteří musejí pracovat z domova i dojíždět do školy. Jsme rádi, že alespoň ve školce a v první a druhé třídě máme děti. Je to totiž čím dál obtížnější. Nejvíce chybí pohyb – hodiny tělesné výchovy a atletiky.

První třída na ZŠ Hošťálkovice, leden 2021.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Když pandemie propukla a výuka se omezila, nikdo nevěděl, jak dlouho to bude trvat. Nyní je jasné, že to jen tak neskončí. Někteří starší žáci potřebují být přítomni ve škole, potřebují mít nad sebou dohled a osobní podporu.

Ani rodiče někdy nedokážou pomoci, protože jsou dopoledne v práci. Nabízíme proto možnost osobních individuálních konzultací s žáky, jedině tak jsou schopni fungovat. I z tohoto důvodu je to pro kantory náročnější – musejí skloubit distanční výuku s prací ve škole. Uzavření školy jsme využili alespoň k urychlení některých rekonstrukcí. Těšíme se, až bude zase plná škola!

Anketa: Jak se vám žije v Hošťálkovicích?

Emílie Kratochvílová, v důchodu, Hošťálkovice, 70 let:

„Žiju tady celý život, už sedmdesát let, a je mi tu velice dobře. Hošťálkovice se vyvíjí k mé spokojenosti. Je to tady krásné, nic mi tu nechybí. I když bydlíme u cesty, je tady náramný klid, navíc je odtud blízko do města. Všude, kam člověk potřebuje, mě vozí děti.“

Soňa Folvarčná, laboratorní chemik, Hošťálkovice, 53 let:

„Žije se mi tady dobře, bydlím tady od svých deseti let, ve stoletém domě po svých prarodičích. Myslím si, že život na okraji Ostravy je příjemný. Vyhovuje mi tady klid, dostupnost, blízkost přírody a hlavně lidé, které už celé roky znám. Hodně se tady investuje do sportovišť.“

Petra Klučková, na mateřské, Hošťálkovice, 35 let:

„V Hošťálkovicích je parádně. Chybí mi tady sice obchod, kde koupíte snad jen rohlíky, a také větší vyžití pro úplně nejmenší děti – nějaká hřiště, jinak jsem tady ale spokojená. Je tady klid – tedy až na to, že občas hučí nedaleká chemička z Mariánských Hor. Je odtud blízko do centra Ostravy.“

Radan Jünger, podnikatel, Hošťálkovice, 45 let:

„Je to pro mě ideální představa o bydlení. V Hošťálkovicích se mi líbí, jsou tady fajn lidé. Byly pro mě vždy něčím hodně atraktivním, co mě lákalo. Možná i tím, že je tady vysílač, a právě pod ním jsme si koupili dům. Hošťálkovice jsem si strašně zamiloval a užívám si zdejšího klidu.“

Květa Vojířová, kronikářka, Hošťálkovice, 68 let:

„Jsem hošťálkovická rodačka, takže pamatuju i doby, kdy tady nebyl ani obchod, autobusy jezdily minimálně a doprava byla obtížná. Po revoluci se to začalo měnit a nyní se nám tady žije skvěle. Dostupnost do města je úžasná, je tady škola, lékaři, pošta, knihovna, takže služby nechybí.“