Největší změnou oproti loňskému září je nástup ukrajinských dětí do škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji. „Část dětí už byla do mateřských školek, základních a středních škol přijata v mimulém školním roce, s dalšími počítáme v září. Například mateřské školy už navštěvuje 465 dětí, od září přibyde 254 dětí. Základní školy přijaly 1996 žáků, s novým školním rokem jich bude o 504 více. Na středních školách v Moravskoslezském kraji studuje 88 ukrajinských studentů, od září se číslo zdvojnásobí,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství Stanislav Folwarczny.

Někteří školáci z Ukrajiny se postupně vracejí domů

Dodal, že kvůli mimořádnému přijetí žáků z Ukrajiny byly v 18 mateřských školách v kraji navýšeny kapacity o 135 míst. Ze stejného důvodu navýšily kapacitu také dvě základní školy, a to o 26 žáků. „Jedná se zřejmě o maximální počet ukrajinských dětí v našich školách. Bude jich spíše ubývat, protože se některé vracejí domů na Ukrajinu,“ upozornil náměstek hejtmana.

Předpokládá, že do škol v Moravskoslezském kraji nastoupí v novém školním roce přes dvanáct tisíc prvňáčků. „Výsledný počet bude však ještě ovlivněn například žádostmi o odklad. V posledních třech letech byl počet žáků v 1. ročnících základních škol konstantní a pohyboval se mírně nad 11,5 tisíce,“ upřesnil náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Dodal, že ke konci loňského září se v základních školách Moravskoslezského kraje vzdělávaly v běžných i speciálních třídách téměř 104 tisíce žáků. Dalších 523 žáků bylo vzděláváno formou individuálního vzdělávání, tzv. domácí vzdělávání, a více než 900 žáků plnilo povinnou školní docházku v zahraničí nebo zahraniční škole. „Jak přesně to bude vypadat v nadcházejícím školním roce, budeme vědět v listopadu, poté, co školy vyplní matriky,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny s tím, že do mateřských škol všech zřizovatelů v Moravskoslezském kraji bylo ke konci května pro nový školní rok zapsáno 11 494 dětí. Celkově mateřské školy navštěvovalo necelých 39 tisíc dětí.

„V našem regionu několik let přibývají také žáci, kteří navštěvují střední školy. Očekáváme mírný nárůst i letos. Předpokládáme, že ke studiu na středních školách v kraji nastoupí téměř 11 tisíc nových žáků. Celkem se tak ve středních školách a konzervatořích bude vzdělávat téměř 50 tisíc žáků,“ řekl náměstek hejtmana.

V kraji přibyde šest nových škol

V kraji začne fungovat šest nových základních a mateřských škol. Jde o alternativní, malé školy. Na Novojičínsku to bude Mateřská škola Orlíček ve Veřovicích a Lesní mateřská škola Zahrádka ve Štramberku. Na Frýdecko-Místecku Lesní mateřská škola Za potokem v Chlebovicích a Základní škola a lesní mateřská škola Hnízdo – škola, která voní lesem, v Kozlovicích. V Chotěbuzi na Karvinsku budou děti nově chodit do Základní školy Lokahi, další novou základní školou bude ScioŠkola Ostrava. Přibydou také nové středoškolské obory. Pokračovat budou také modernizace, rozšiřování výukových prostor a další akce na školách v celém kraji.

S příchodem začátku školního roku budou ostravští strážníci opět dohlížet v ranních hodinách na bezpečnost dětí u vytipovaných rizikových přechodů pro chodce poblíž základních a mateřských škol. Svou pozornost strážníci zaměří nejen na děti, ale i na jejich rodiče. Dětem a jejich rodičům připomenou základní pravidla pro bezpečné přecházení silnice i to, jak být v silničním provozu lépe vidět. Kromě toho děti obdrží drobné dárky v podobě reflexních prvků a pomůcek do školy.

Základní rady od strážníků pro bezpečné přecházení:

1. Vozovku přecházej na přechodu pro chodce.

2. Není-li v blízkosti přechod, pak přejdi na přehledném místě.

3. Vozovku přecházej až poté, co se řádně a opakovaně rozhlédneš.

4. Raději chvíli počkej, než všechna vozidla projedou nebo zastaví před přechodem.

5. Vozovku přecházej nejkratší možnou cestou a stále sleduj své okolí.

6. Nevbíhej před jedoucí vozidla.

7. Nepřecházej vozovku mezi zaparkovanými vozidly.