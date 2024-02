„V rámci rozvoje sportovní infrastruktury ve městě jsme se rozhodli pro vypracování studie, abychom definitivně zjistili, zda je varianta výstavby většího fotbalového stadionu na Bazalech realizovatelná. Vnímáme, že stávající zázemí městského stadionu není vyhovující, má prostorové, technické i další limity. Víme také, že majitel fotbalového klubu i jeho fanoušci by se rádi na Bazaly vrátili,“ informoval ve středu primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS) nedlouho poté, co na základě rozhodnutí rady města Deník zveřejnil nečekanou zprávu.

Klub iniciativu radních přijal pochopitelně pozitivně, a to z několika důvodů. „Pokud chceme zkvalitňovat celou sportovní infrastrukturu ve městě a zvyšovat komfort pro diváky, je zřejmé, že bez moderního fotbalového stadionu odpovídajícího požadavkům doby se neobejdeme,“ řekl na dotaz Deníku mluvčí Baníku Ostrava Marek Lorenc s tím, že na městském stadionu ve Vítkovicích jsou Baník a jeho fanoušci prostorově a dispozičně limitováni a už při nadprůměrných návštěvách se neustále potýkají s neřešitelnými logickými problémy, které klubu svazují ruce nejen v rozvoji.

„Objektivně se jedná o stadion, který byl projektován primárně pro atletiku, stejně tak jde o jediný stadion s atletickou dráhou v naší fotbalové lize. Kvitujeme, že studie proveditelnosti dá minimálně odpověď na to, zda má vůbec smysl se projektem seriózně Bazalů zabývat,“ uvedl Lorenc, aniž by komentoval případné následné kroky a zejména otázku, kdo by nový stadion financoval.

Je totiž zřejmé, že město nový stadion samo nepostaví, očekává se, že minimálně z poloviny by se na něm musel finančně podílet majitel klubu ze Slezské Ostravy Václav Brabec. Ten ale při setkáních nejen s fanoušky opakovaně říká, že problém nejsou peníze, ale lokalita, respektive pozemky.

Studie, která možnost návratu ligového fotbalu na Bazaly buďto podpoří, nebo definitivně vyloučí, má být hotová do poloviny dubna a vyjde na necelých 1,5 milionu korun bez DPH. Pro město ji zpracuje architektonická kancelář Projektstudio, která už před dvanácti lety navrhla dílčí projekt nového stadionu právě na tomto místě.

„Dělali jsme původní studie a máme k tomu z Ostraváků nejvíce informací, nabídli jsme proto i nejlepší cenu na zpracování elaborátu, šli jsme do toho s celou vervou,“ řekl pro Deník architekt David Kotek z Projektstudia, podle něhož bude mít studie realizovatelnosti několik fází. „Budeme kalkulovat i s možným zakomponováním stávajícího projektu akademie, řešit technologie a otázku, jak ušetřit městu peníze, ne co nejvíce proinvestovat,“ zdůraznil Kotek s tím, že se v Ostravě zpracovává více studií, například možnost jakéhosi propojeného „dvojstadionu“ pro fotbal a hokej naproti Ostravar Arény.

Jedním z klíčových bodů studie pro Bazaly bude i otázka dopravy. „Až bude studie, která tyto okolnosti popíše, hotová, pak můžeme sednout ke stolu a hovořit o tom, zda tam stadion skutečně chceme, nebo ne,“ uvedl Kotek v reakci na objevující se názory, že by šlo tak trochu o zmařenou investici před čtyřmi roky dokončeného projektu pro regionální fotbalovou akademii a klubovou akademii Baníku. Město za přestavbu zaplatilo 320 milionů korun.

Rozhodl pro akademii. Co říká o možném stadionu?

Mužem, jenž před lety rozhodl o tom, že z Bazalů, které už tou dobou byly v majetku města, bude zázemí pro fotbalové talenty, byl náměstek primátora pro sport Martin Štěpánek (ODS). Tehdejší radní jej pak podpořili. „Ať si to město prověří, jestli se situace nezměnila, nemám s tím problém. Moc tomu ale nedávám,“ řekl Deníku Štěpánek, který se před časem stáhl z politiky. A vysvětlil důvody svého postoje. „Podloží bylo problematické, velikost místa byla problematická, byly například i přesně dané předpisy pro hasiče v podobě obslužné komunikace kolem celého objektu, to vše hrálo proti tomu místu. Ne že by to nešlo technicky, ale náklady by byly tak obrovské, že by se to nevyplatilo,“ vysvětlil do detailu. A také zmínil, že by městu zbyl stejně velký atletický stadion ve Vítkovicích.