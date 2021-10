Ti, kteří mají trvalé bydliště v okrsku, v němž se věznice nachází, figurují na běžném voličském seznamu, ostatní jsou zaneseni ve zvláštním seznamu, který má k dispozici obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve věznici se bude volit pouze jeden den, a to v pátek ve vyčleněné vězeňské místnosti, kde budou zástupci okrskové volební komise s přenosnou volební urnou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.