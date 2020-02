Letos pořadatelé pro návštěvníky připravili hned tři sály.

Podívejte se na fotogalerii z 8. Havířského bálu v Ostravě

"Prvni největši sál bude Swingovy, tam budě hrat orcherstr Gangsters of Swing Orchestra. To su robky a chachaři nadani jak cyp! Druhy bude Folklorni sal tam budu hrat cimbalovky CM Lipka, Pustkova CM, CM Fogáš a naše domaci cimbalova muzika Tragač. Fajne cimbalky, no ni? Třeti sal nazyvame Štajgrovna, ten je pro ty co chcu slyšet aj vlastniho slova," dočetl se dále návštěvník akce na jejích webových stránkách.

Historie Havířského bálu se začala psát v roce 2013, kdy Soubor lidových písní a tanců Hlubina uspořádal první ročník akce v rámci oslav svého tehdejšího 65. výročí.