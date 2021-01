Bartovičtí obyvatelé, kteří se mnohdy cítí ve stínu sousedních Radvanic, se znovu dočkají samoobsluhy.

Pozemek v ostravské části Bartovice kde se bude stavět nový místní obchod, 13. ledna 2021 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Radvanice a Bartovice se co do počtu obyvatel řadí hned za takzvanou velkou šestku ostravských obvodů. Radvaničtí mají Penny Market, Bartovice jsou už ale pětadvacet let bez pořádné prodejny. Několik pokusů o drobný prodej nemělo dlouhého trvání.