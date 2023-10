/FOTO, VIDEO/ Co je pro jednoho odpad, pro druhého může být poklad. Podle Jany Červenkové, majitelky ostravského secondhandu JE TO BAZAR, je zajímavé ukázat lidem, že dříve používané věci můžou najít uplatnění jinde a udělat radost dalším lidem.

Reportáž ze seconhandu JE TO BAZAR, 12. října 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Od realit k věcem z druhé ruky. Jana Červenková si minulý rok otevřela obchůdek nedaleko Masarykova náměstí v Ostravě, kde nabízí použité oblečení, šperky a drobné doplňky do domácnosti. „Vždy mě zajímala móda, ale oblečení je všude hodně. Říkala jsem si, proč nevyužít toho, co už tady je. Proto jsem začala uvažovat nad secondhandem,“ vysvětlila majitelka obchodu JE TO BAZAR.

Janě Červenkové je pětačtyřicet let a žije v Ostravě. Před čtrnácti měsíci si otevřela bazar v centru Ostravy u Masarykova náměstí. „Po rodičovské dovolené jsem hledala zaměstnání, ale návrat do pracovní rutiny se dvěma malými dětmi nebyl jednoduchý,“ uvádí majitelka bazaru. Než se vrátila do Ostravy, studovala anglický jazyk v New Yorku a poté pracovala v Praze, kde se věnovala nemovitostem. „Spousta kamarádů mi vždy chválilo, jak se oblékám a vybírám oblečení. Jelikož jsem přemýšlela nad tím, jak budu v Ostravě pracovat, založit si bazar bylo to nejlepší rozhodnutí,“ řekla s úsměvem.

Odkud oblečení v bazaru pochází?

Oblečení do prodejny hledá v jiných bazarech po celém Česku, na internetu, ale i při cestách do zahraničí. Další způsob, jak získat vzácné kousky, je komisní prodej. „Zákazníci do obchodu nosí oblečení, které nechtějí vyhodit. Pokud přinesou zajímavý kus, domluvíme se na částce a peníze za prodané zboží si rozdělíme napůl,“ vysvětlila Červenková.

V bazaru zákazníci najdou především netradiční vintage oblečení (zboží, které bylo vyrobeno nebo vypadá, jako by bylo vyrobeno před desítkami let, pozn. red.). „Snažím se vyhnout polyesteru a akrylu. Většinou vybírám věci z bavlny, vlny, lnu nebo kůže. Kožichy jsou sporná věc, jestliže jsou starší a vypadají pěkně, tak je do prodejny vezmu,“ vyjmenovala.

Ceny nastavuje podle dohody s klienty. „Také si ale zjišťuji, za kolik se podobné oblečení prodává v jiných bazarech a obchodech,“ dodala.

Nový trend UPCYCLING

Od útlého věku měla blízko k tvoření a šití. Jejím cílem do budoucna je přešívat a zdokonalovat staré oblečení. „Momentálně jsem domluvená s jednou slečnou z Ostravy a vždy jí nabídnu pár kusů z bazaru k předělání a úpravě. Jedná se o upcycling, tedy proces přeměňování starých věcí v nové s lepší kvalitou. Myslím si, že opravovat staré oblečení na nové je skvělá myšlenka,“ popsala Červenková.

Jana Červenková přiznala, že v mládí podlehla fast fashion (rychlá, levná a dostupná móda, při jejíž výrobě se nedbá na pracovní úroveň zaměstnanců a životní prostředí, pozn. red.). „Šest měsíců jsem studovala anglický jazyk v New Yorku. V té době jsem nakupovala v klasických fast fashion obchodech a o udržitelnost jsem se nezajímala do takové míry, abych chodila do tamních bazarů a hledala speciální kousky,“ povzdechla si. Dodala, že fast fashion je složitá situace, která nemá jednoduché řešení.