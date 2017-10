Primář chirurgie Vítkovické nemocnice: Obezita pacientů je čím dál větší problém

/ROZHOVOR/ "Obezita pacientů je pro chirurgy čím dál větší problém," říká v rozhovoru pro Deník primář chirurgického oddělení Vítkovické nemocnice Miloslav Mazur.

Miloslav MazurFoto: Archiv Deníku

Miloslav Mazur je primářem chirurgického oddělení Vítkovické nemocnice. Na tomto pracovišti ročně odoperují až tři tisícovky pacientů. Vítkovická chirurgie patří mezi nejmodernější oddělení nejen v našem regionu. V loňském roce byly postaveny zcela nové centrální operační sály, včetně přístrojového vybavení, a standardní lůžková oddělení prošla rozsáhlými rekonstrukcemi.

Když jste se rozhodoval pro medicínský obor, co rozhodlo, že zvítězila chirurgie?

Během studia medicíny jsem nevěděl, který obor si vybrat. Až v šestém ročníku jsem byl v rámci předstátnicové praxe právě na chirurgii ve Vítkovické nemocnici a to rozhodlo.

Nejčastější operace prováděné na vašem oddělení?

Většinou laparoskopicky provádíme běžné chirurgické operace, například odstranění žlučníku, přívěsku slepého střeva nebo operace kýl, a pak je tu řada specializovaných zákroků a operací. Ročně hospitalizujeme přes tři tisíce pacientů.

Operace pro syndrom horní hrudní apertury se obvykle provádí z podpažní jamky, ale vy preferujete unikátní operaci nad klíční kostí. Jak jste přišel na to, nejít běžnou cestou?

V rámci cévní chirurgie řešíme i stavy, kdy je prokázán útlak cév a nervů v horní hrudní apertuře, tedy v prostoru nejčastěji mezi klíční kostí a prvním žebrem. Principem operace je útlak uvolnit a odstranit první žebro. Přístupové cesty jsou čtyři. Vyzkoušeli jsme si všechny a přístup z řezu nad klíční kostí nám nabízí nejlepší přehled v operačním poli a menší riziko poranění probíhajících nervů a cév.

Kardiologové bijí na poplach, pokud jde o nárůst počtu infarktů, onkologové poukazují na rostoucí počet nádorových onemocnění a obezitologové tvrdí, že patříme mezi nejtěžší národy světa. Je něco varovného také v případě chirurgie, všímáte si nějakého negativního trendu?

Kdybych měl vyzvednout jen jednu věc, pak by to byla nadváha. Obézní lidé se hůře operují. Operované oblasti jsou v nadbytečném tuku méně přehledné a vyžadují větší zkušenost a zručnost operatérů. Navíc i hojení ran je horší. Míváme tady i pacienty s váhou 150 až 170 kilogramů. Extrémem je nyní hospitalizovaná pacientka s odhadem 220 kg váhy. Přesné číslo ani neznáme, protože paní zkrátka nedokážeme zvážit. S obézními pacienty souvisí i vybavení nemocnice či oddělení. Pro manipulaci s těžkými lidmi potřebujete speciálně vybavený operační sál, stůl, který je unese, vyztužené židle, speciální lůžka, výtahy s vyšší nosností, uzpůsobené nástroje a vyšetřovací přístroje větších rozměrů. Když to shrnu, pro nás chirurgy je obezita pacientů velký problém.

Zmínil jste vybavení oddělení. Proběhly u vás nějaké investice?

Vedení skupiny AGEL, jejíž součástí je i naše nemocnice, vybudovalo v loňském roce zcela nové centrální operační sály, včetně přístrojového vybavení, a rekonstrukce se dotkla i standardních lůžkových oddělení. Vše přispělo k prostředí, kde se dobře pracuje a kde jsou vytvořeny předpoklady k dalšímu rozvoji chirurgie jako oboru, včetně dalších specializací.

Registrujete populační nemoci, jako je třeba cukrovka, zmiňovaná obezita nebo cévní choroby?

Rozhodně tyto negativní trendy vnímáme, protože jsou spojeny s komplikacemi. Populace celkově stárne, je více nemocná a my pak jsme často na scestí, zda a jak takto nemocné operovat a pomoci jim. Operujeme totiž lidi s vyšším rizikem komplikací. Ale i v tom je krása chirurgie, hledat tu hranici užitečnosti bez zbytečného ohrožení pacienta.

Dá se říct, že existují sezonní úrazy? V zimě pády na lyžích a snowboardech, v létě na kolech. Je něčím typický podzim, registrujete zranění typická pro toto období?

Podzim asi není ničím výjimečný, snad je více úrazů na kolečkových bruslích. Ale zase je to dobrá příprava na zimu, kdy přijdou na řadu úrazy na běžkách.

Váš názor na takzvanou jednodenní chirurgii?

Prakticky se jednodenní chirurgie již na více pracovištích provádí. Pacient je přijat, odoperován a téhož dne, nejpozději druhého dne ráno propuštěn domů. Ve světě je tento přístup hodně rozšířen. U nás vzhledem k přístupu zdravotních pojišťoven i samotných pacientů není až tak obvyklý, ale v budoucnu půjde o zcela běžný proces.

Co byste „vypíchnul“ jako nejsilnější stránky vašeho oddělení? V čem jste odlišní a jedineční v porovnání s jinými špitály?

Jsme chirurgie, která se specializuje na čtyři oblasti. V případě koloproktologie je naším specifikem velký počet operací střev kvůli střevním zánětům. Navíc je naše oddělení bariatrickým centrem, kde operativně léčíme obézní pacienty. Tato centra jsou v ČR jen dvě, takže cítíme určitou hrdost. Pochválit musím také cévní chirurgii, tedy operační léčbu cévních onemocnění. Na Ostravsku provádíme těchto operací nejvíce. V minulém roce jich bylo přes devět set. K tomu se ještě specializujeme na operace prsů, kdy se k nám sjíždějí pacientky z širokého okolí.

Skupina AGEL rozjela vlastní střední zdravotnickou školu. Nastoupily první ročníky. Poskytnete ,,žákyňkám“ prostor k praxi?

Předpokládáme, že praxe u nás absolvovat budou. Těšíme se na to. Jistě to dívkám i chlapcům pomůže budovat bližší vztah k naší nemocnici.