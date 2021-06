Zdejší obyvatelé byli připraveni na problémy, ale to, co zažívají, předčilo i ty nejčernější scénáře. Kolaps, kolony, desítky minut zpoždění, nervózní řidiči…

První problémy přišly hned v pondělí ráno. Původně měl být most uzavřený od osmé hodiny ranní - jak Dení informoval zde.

Ráno i večer

„V pondělí ráno mě kolem půl sedmé vyděsil hrozný hluk. V první moment mě napadlo, že jedou tanky. Když jsem se podívala z okna, viděla jsem kolonu aut. Nechápala jsem to, když měl být most ještě otevřený. Pak se ukázalo, že někdo značky předčasně otočil. Toho dotyčného bych chtěla dostat do rukou,“ řekla Deníku Martina Cnotová z Petřkovic, která bydlí přímo u silnice na objízdné trase a své obavy Deníku vyjádřila už několik týdnu před uzavřením mostu - více zde.

Jak zdůraznila, první den, kdy byly problémy největší, se lidé k sobě paradoxně chovali slušně. „Byli jsme v tom všichni, jako by řidiči cítili jakousi sounáležitost. Dokonce se nám i přes kolony bez větších potíží podařilo vyjet ze dvorku na silnici. Motoristé nás pustili. Další dny se to už zhoršilo,“ dodala Martina Cnotová s tím, že kolony jsou praktiky po celý den.

Ráno a dopoledne směrem do Ostravy, poté v opačném směru. „Ve středu jsem se vracela kolem sedmnácté hodiny a opět jsem jen popojížděla. Spousta aut jezdí i kolem půl osmé večer. V podstatě vůbec nemáme klid. Od půl páté ráno musíme mít uzavřená okna. A když si chce člověk po práci odpoledne nebo večer sednout na zahradu, kvůli hluku na sebe v podstatě křičíme,“ dodala Martina Cnotová.

Obavy z nehod

Z půlročního dopravního pekla má hrůzu i paní Radka, která bydlí přímo u cesty poblíž petřkovického náměstí.

„Je to katastrofický scénář. Naštěstí dělám stále na home office a do práce dojíždím jen občas. Je problém vyjet od domu. Vždy si navíc musíte dát nějakou rezervu, a ani tak nemáte jistotu, že dojede včas. Dcera se zetěm jeli tento týden na vlak. Naštěstí mě poslechli a dali si dvacet minut k dobru. Stihli to jen tak tak. A to bylo odpoledne, kdy se do Ostravy cestovalo podstatně lépe než ráno,“ řekla paní Radka, jež neskrývala obavy z dopravních nehod, a to nejen mezi auty.

„Vzpomínám si, že když byl naposledy most uzavřený, docházelo tu i k vážných nehodám s chodci, mezi nimiž byly i děti,“ doplnila paní Radka s tím, že v okolí je pouze jediný světelný přechod.