Zaniklá obec Nepřívazy

Rodiče Jiřího Vachaly byli poslední obyvatelé obce Nepřívazy, než ji zlikvidovalo vyhlášení vojenského prostoru Libavá. „Otec byl původem Valach, maminka z východního Slovenska. Naši původně žili v Nepřívazech u Olomouce. Do té dědiny ani autobus nejezdil. Od nádraží Hlubočky Mariánské údolí se tam jezdilo koňmo. Když přišel rozkaz, že vznikne vojenské pásmo Libavá a všichni se musí z Nepřívaz vystěhovat, naši si naložili na nákladní auto jen peřiny. Věděli, že v Holčovicích dostanou byt po Němcích i s nábytkem. Táta byl kovář, takže v Holčovicích převzal kovárnu se vším všudy jako zavedenou živnost,“ vysvětlil Jiří Vachala, jak jeho předci opustili Nepřívazy a našli nový domov v Holčovicích.

Klavír si vyrobil z otomanu

V Holčovicích tehdy žila jediná dívka Dáša Krieglová, které rodiče umožnili navštěvovat hudební školu ve Městě Albrechticích. Podvědomá touha po hudbě se promítla do dětských her Jiřího Vachaly.

„Měli jsme doma starý otoman, tak jsem do něj nastrkal vidličky, jako že to jako jsou klávesy. Hrál jsem si s otomanem jako že jsem muzikant co hraje na klavír. Jednou nás navštívil nás pan farář a viděl ty moje dětské hry. Hned řekl: poslyšte, Vachalko, zapiště toho kluka okamžitě do hudebky,“ zavzpomínal Jiří Vachala na kněze, který jako první objevil jeho hudební talent.Na naléhání pana faráře ho rodiče skutečně zapsali na hodiny klavíru v hudební škole Město Albrechtice k učitelce Pavlasové.

Varhany v kostele v Holčovicích

Paní učitelka Pavlasová dojížděla v neděli do Holčovic hrát při mši jako varhanice. Zatímco ona hrála na kúru, její žák Jiří Vachala ministroval dole u oltáře.

„Brzy mě začala brát na kúr, abych si vyzkoušel varhany. Nebyl pro mě problém učit se latinské texty, takže jsem v kostele brzy mohl zaskočit co bylo potřeba. Po mě a Dáši Krieglové se v Holčovicích objevily i další hudební talenty. Naďa Ovčačíková studovala pajdák a hrála nám moc pěkně Straussovy valčíky, takže asi tam měla dobré vedení. Pro mě klavír i varhany byl životní koníček, ale necítil jsem se jako vyložený talent. V Holčovicích žil evangelický kněz Sedláš, a jeho dcera Vlasta chodila na klavír k paní učitelce Vážanské. Já jsem v porovnání s ní měl měkké klouby, takže technicky byla daleko lepší klávesový hráč než já. Chtěla na konzervatoř, ale bohužel ji vyřadili při sluchové analýze. Já jsem si tolik nevěřil, takže místo na konzervatoř jsem šel do Brna na střední průmyslovou školu elektrotechnickou. Dnes je to Kounicova,“ popsal Vachala jaké okliky mu život připravil, než se stal hudebním a pedagogem z povolání.

V Brně si Vachala uvědomil, že ho slaboproud vůbec nebaví, ale díky dobré paměti nějak odmaturoval. Přehodil výhybku ze střední technické školy na vysokou pedagogickou. Tam ale narazil na plavání a skoky do vody.

„Musel jsem do bazénu skočit osmnáctkrát, než mi to uznali a nechali mě projít. První semestr jsem neudělal zápočet z plavání, protože neumím kraula. Znak ani prsa mi nedělaly problémy, ale kraul byl pro mě za trest, protože po operaci mám problém správně vytočit ruku. Když jsem se školou na přehradě Vranov absolvoval letní výcvikový kurs, plaval jsem daleko od břehu, když jsem zaslechl rozhovor pedagogů:

„Vachala nikdy nemůže udělat zápočet, když neumí kraula a to ho čeká ještě atletika.“ V ten okamžik jsem si uvědomil, že je nejvyšší čas přejít na češtinu a hudební výchovu pro první stupeň, abych se vyhnul tělocviku,“ popsal Vachala, jak se stal učitelem hudební výchovy.

Ideologie nepřála výuce varhaníků

První dva roky své pedagogické kariéry učil Jiří Vachala na Základní škole v Jindřichově. Při první příležitosti přešel na Lidovou školu umění v Krnově, a zůstal „lidušce“ věrný až do penze. Byl vděčný za příležitost předávat své znalosti hudby, klavíru, sborového zpěvu, dirigování, teorie umění a hudební nauky. S aprobací klavír nebyly problémy, ale varhany jsou příliš propojené s „chozením do kostela“, takže v komunistickém režimu nezapadaly do státní ateistické ideologie.Na druhou stranu Krnov bylo města varhan, takže kromě varhanářů potřebovalo také varhaníky.

„Na radnici byl předseda národního výboru Jaroslav Vrzal. Byl to relativně osvícenější komunista než ti ostatní. Došel k závěru, že když Krnov vyrábí varhany, mělo by se přece jen založit varhanní oddělení v hudební škole. Jenže kdo to bude vyučovat? Vachala! Kdo jiný. Nebyl jsem z toho zpočátku nadšený. Školní varhany byly v otřesném stavu a navíc mi přísně zakázali hrát na nich náboženské písničky. Dokonce i koledy byly tehdy v Krnově zakázané. Jinde v hudebkách koledy tolerovali, ale my jsme byli v rudém okrese Bruntál. Tak jsem si zpočátku hrával koledy jen sám pro sebe. Postupně se to ale uvolňovalo, takže první ročníky soutěže mladých varhaníků začaly v Opavě už před sametovou revolucí,“ uzavřel Vachala, který se v důchodu stal kostelním varhaníkem a důležitou součástí farního společenství Holčovice.