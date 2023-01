V letošním roce budou práce pokračovat. V plánu je likvidace dalších garáží v navazující části. Zde je však nutné počkat na vyřešení majetkoprávních vztahů a dědických řízení. „Konečně to tu vypadá jakž takž. Chodím tu se psem, takže vidím, jak se to mění k lepšímu. Škoda jen, že to trvalo tak dlouho,“ řekl Deníku mladý pejskař procházející kolem. „Snad brzy zlikvidují i ty vzdálenější garáže. Jsem zvědavý, co zde bude. Hlavně, aby tu zase někdo nezačal navážet odpad,“ dodal.

Vzniku nové černé skládky mají zabránit závory, které se objeví u sjezdu z Muglinovské ulice.

Výsledkem rekultivace lokality bude volný atraktivní prostor, o jehož využití se zatím jedná. Vzniknout by zde mohl například agility park pro pejskaře. Konečné řešení bude v rukou zástupců magistrátu, městského obvodu a Povodí Odry. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak prostor vypadal vloni na jaře, na podzim a letos v lednu.