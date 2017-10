OBRAZEM: ANO v Ostravě "slavilo" bez svých lídrů

/OHLÉDNUTÍ ZA VOLBAMI/ Oslavy hnutí ANO, které rozložilo svůj „štáb“ v restauraci Ostrawina v Nádražní ulici v centru Ostravy, byly pozvolné. Oslavy krajského úspěchu, který byl ještě výraznější než ten celonárodní, se musely obejit bez prvních pěti mužů na kandidátce.

Tým v čele s hejtmanem Ivo Vondrákem v očekávání chystaného úspěchu odcestoval do hlavního sídla hnutí do Prahy. Atmosféra byla i bez nich uvolněná, avšak téměř polovina restaurace vyhrazené pro uzavřenou společnost zůstala prázdná.

V restauraci tu a tam zazníval uznalý potlesk, který přehlušoval velkoplošnou projekci z průběhu sčítání a povolebních rozborů. Pravidelně se k němu přidával také ostravský primátor Tomáš Macura, jenž dorazil stavit se svými spolustraníky. Zůstával však nad věcí. „Mám takovou úchylku, že myslím o dva kroky dopředu,“ vysvětloval svou krocenou radost s dovětkem, že patrně bude problém pro jeho hnutí novou vládu poskládat.

„Nejen z regionální scény máme dobrou zkušenost ze spolupráce s KDU-ČSL a ODS a přál bych si, aby se tento model dal aplikovat i na celonárodní scéně. „Jestli je něco, co náš úspěch ve volbách zastiňuje, tak je to rovněž úspěch SPD. Beru to jako tragédii těchto voleb. Jestliže se Japonec vymezuje a staví svůj program na odporu vůči imigrantům a vedle sebe má dalšího, tak se obávám, že lidé ztratili rozum,“ podělil se Macura – ještě s čistou hlavou – o své první dojmy.

Bujará diskuse utichla ve chvíli, kdy v televizi hovořil lídr hnutí Andrej Babiš. Z Ostravy se mu dostalo očekávaného aplausu.

