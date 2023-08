Nezvykle efektní blesky mohli v úterý večer sledovat lidé napříč Českem. Světelkující podívaná byla vidět i v Ostravě.

Lidé mohli nad Hradcem Králové sledovat nezvykle efektní blesky | Foto: Dalibor Koukal

„Byla to běžná bouře, výboje v mracích jsou normální a díky tmě to bylo krásně vidět. Navíc to bylo koncentrované do jednoho ne moc rozsáhlého mraku,“ okomentoval nebeský jev pracovník Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Imrich Drapák.

Zdroj: Deník/Michaela Horynová

Právě odtud nám totiž zaslal snímkyi čtenář Deníku Dalibor Koukal. Svazky blesků obalené v mracích zachytil v deset večer z Praskačky směrem na Hradec a dál na Rychnovsko.

Jev byl viditelný i na Ostravsku. Podařilo se vám ho zachytit? Pošlete nám své foto, video na webeditori.SM@denik.cz a my jej zveřejníme na našich webech.