/FOTOGALERIE/ Nová ocelárna zůstává víceméně už jako název jedné ze stanic autobusů v Ostravě-Vítkovicích. A samozřejmě ve vzpomínkách lidí, kteří tu svého času pracují. Dokončením demolice velké haly konvertorovny mizí to hlavní.

V areálu společnosti Vítkovice Steel probíhají dokončovací práce na demolici ocelárny zavřené v roce 2015 kvůli zpřísňování ekologických limitů, 21. července 2021 v Ostravě. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„A to díky zpřísňování ekologických limitů. Provoz fungoval téměř sto let, ale jeho ekologizace by si vyžádala takové investice, které by zatížily neúměrně firmu a mohly by ji dovést ke krachu. Ukončení činnosti ocelárny bylo nejlepším možným řešením,“ uvádí Jana Dronská za společnost Vítkovice Steel.