"Je skvělé, že se zase můžeme sejít s přáteli, dát si svařák a pivo a trochu se pobavit," prohlásil s téměř dopitým kelímkem pětapadesátiletý Vladimír z Frýdku-Místku.

Akce byla velkou zábavou i pro děti. Některé přišly v kostýmech a nadšeně se fotily s dalšími účastníky v maskách. Dav lidí přilákala i zabijačka v podání řezníka Krkovičky s výkladem.

Ze zavěšeného prasete postupně ukrajoval kusy masa a doplňoval to komentářem. "Určitě poznáte, co jsem právě odkrojil. Ano, je to panenka," řekl a ukazoval kus masa nad hlavou všem přítomným.

A pokračoval až do okamžiku, kdy sekerou od sebe oddělil poslední zbývající kusy dvou kýt. Něco směřovalo do kotlů s vařící vodou, něco na řeznický stůl, kde pokračovalo bourání.

V další části náměstí hráli muzikanti, ve stanu bavili komedianti a postavy v maskách se stále na různým místech fotily s dětmi. A v obležených stáncích si lidé kupovali klobásy, uzené, koláče, víno, nakládanou zeleninu nebo sladkosti pro děti.

Závěr a současně vrchol masopustního veselí letos připadá na konec února. Celý masopust trvá vždy od Tří králů do Popeleční středy, nejoblíbenější je však jeho konec od čtvrtka do úterý před Popeleční středou.

Hlavní zábava se v minulosti konala vždy o víkendu, kdy chodily masopustní průvody složené z masek, hrála muzika a tancovalo a popíjelo se až do rána. Stejně oblíbený však byl i čtvrtek (tzv. tučný), předcházející masopustní neděli. V tento den totiž probíhalo hlavní hodování, aby se lidé dostatečně najedli před nadcházejícím půstem