Garrix paří mezi největší osobnosti současné taneční hudby. V roce 2013, v pouhých 17 letech, vyslal do světa track Animals. Videoklip dnes hlásí přes miliardu zhlédnutí a poslechů. Hned dvakrát poslední festivalový den v areálu Dolních Vítkovic vystoupí také dětský pěvecký sbor Permoník z Karviné. Je to první sbor, který na festivalu účinkuje. Sbor před časem získal zlato v newyorské Carnegie Hall na festivalu Sounds of Spring International Music. Nejprve představí svůj vlastní program. Ve večerních hodinách pak vystoupí na hlavní scéně společně s ukrajinskou kapelou Balaklava Blues.