„Primárně to nebyl marketingový tah. Myslím si, že to ale pomohlo,“ uvedl šéf ostravských komunistů Martin Juroška, který nepočítá s tím, že by mohli být s vítězi voleb, kterým je ANO, v koalici.

„Máme rozdílný program, ze kterého neustoupíme. Jsme asi těmi posledními, koho by oslovili do koalice,“ dodal Juroška.