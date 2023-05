OBRAZEM: Nejlepší mažoretky z Moravy a Slezska se předvedly v Otrokovicích

Mažoretková soutěž Mistrovství Moravy a Slezska se po roce opět vrátila do Otrokovic. Diváci mohli v sobotu obdivovat šikovnost a umění přibližně 400 mladých dívek ve věku od 4 do 25 let. Obecenstvo i náhodní kolemjdoucí jim vytvořili příjemnou atmosféru.

Mažoretky v Otrokovicích | Video: Iva Nedavašková, Jan Karásek