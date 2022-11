Objekt se stavěl od loňského léta a přišel na necelých sedmdesát milionů korun. „Smyslem stavby nového pavilonu bylo soustředit všechny ambulance na jedno místo a získat možnost parkování. Dosud museli pacienti kvůli jednotlivým vyšetřením přecházet mezi budovami. Hlavním vchodem se pacient dostane do čekárny s recepcí, vstup je ale možný i bokem, kde je nájezd pro sanitky. Odbavení pacientů bude pohodlnější a rychlejší,“ slibuje ředitel Bohumínské městské nemocnice Svatopluk Němeček.

Další auto v protisměru, tentokrát na Karvinsku. Policie hledá svědky

Až dosud byly ambulance rozmístěny v hlavním objektu nemocnice. Uvolněné prostory v budově ředitelství budou podle Němečka rezervou pro další ambulance.

„Tam, co byly interní ambulance, chceme otevřít nová lůžka dlouhodobé intenzivní péče. Samozřejmě po stavebních úpravách. V místech, kde dosud byly rentgenové vyšetřovny, plánujeme nový trakt pro jednodenní chirurgii. Tak, aby služby nemocnice odpovídaly standardu 21. století,“ uvedl Němeček.

Trend: jednodenní chirurgie

Podle něj je zaměření na ambulantní péči a jednodenní chirurgii cesta, kterou se nemocnice může vydat. „V areálu navíc máme mnoho volných ploch a je to odtud dvě minuty na dálnici. To považuji za obrovskou výhodu a prostor pro rozvoj,“ dodal ředitel nemocnice a zmínit také blízkost Polska, kde je velký potenciál pacientů, kteří jsou údajně ochotni platit v hotovosti.

Muži, který kladívkem tloukl do jedoucího vlaku, hrozí až tři roky vězení

Nemocnice před pár dny také testovala, zda je přihlašovací a odbavovací systém srozumitelný především pro dříve narozené pacienty. Proto pozvala ke generálce členy Seniorklubu Bohumín, byli spokojení.

Plány do budoucna, nová LDN

O dalších plánech do budoucna mluví i starosta Bohumína Petr Vícha. Po dokončení modernizace kotelny chtějí na místě starého energobloku postavit pavilon s léčebnou dlouhodobě nemocných se zhruba 80 lůžky, hernou a ambulantním zázemím a také další parkoviště.

„Máme už projekt i stavební povolení. Náklady přesáhnou 200 milionů, a i proto bychom rádi na to získali dotaci, byť jen na spoluúčast,“ prozradil starosta Vícha.

Až se do nového pavilonu nastěhuje léčebna dlouhodobě nemocných, chce vedení nemocnice opravit stávající pavilon C, který by v budoucnu měl sloužit pro jednodenní chirurgii.

VIDEO: Na Šumbarku likvidují bagry staré domy. Už v nich skoro nikdo nebydlel