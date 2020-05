„Pokroky jsou vidět po každém takovém cvičení, syn má pevnější tělíčko, rozvolněnou levou ručku, umí nové pohybové vzorce,“ popisuje Linda z Havířova. Je mámou tříapůlletého Ondry, jenž má v důsledku DMO omezenou hybnost. Sám se umí přetočit jen na bříško, sedět dokáže chvíli s oporou.

„Poslední pobyt nás přišel na třicet tisíc korun,“ říká Linda, která je s malým v Klimkovicích počtvrté. Kromě toho mu zajišťuje i cvičení v soukromém rehabilitačním centru – kde vyjde běžný program na deset tisíc měsíčně. A intenzivní na více než dvacet tisíc za čtrnáct dní. Sanatoria jim už nicméně platí pojišťovna.

„Jsem samoživitelka, takže je to pro nás obrovská pomoc! Peníze jsme před schválením neurorehabilitací sháněli přes web a sbírky,“ konstatuje Linda pracující jako asistentka provozu na ortopedické klinice. Kromě toho si přivydělává roznášením reklamních tiskovin (což za ní, když je v lázních, přebírá její bratr).

„Aby pojišťovna intenzivní neurorehabilitace proplatila, musíme se se synem nejméně po šesti měsících a nejpozději do jednoho roku do Klimkovic znovu vrátit,“ podotýká Linda. Stejný den jako Ondra přichází do sanatorií i skoro pětiletý Štěpánek z Příbora s mámou Lucií – je druhé české dítě s hrazeným programem.

„My na to ještě musíme čekat…“ nechává se slyšet Jitka z Kostic u Břeclavi. V lázních na kopci Hýlov nad Ostravou doprovází dcerku Barču. Bývají tady dvakrát do roka, pokaždé to vychází na čtyřicet tisíc korun. Rodina si prostředky shání sama, víčkové sbírky však má za trapné (pomineme-li efekt třídění odpadů).

„Když jsme přijeli do Klimkovic poprvé, dcera v podstatě dovedla sama jen sedět, nepostavila se, neustála v prostoru bez opory. A teď chodí, skoro běhá!“ uvádí Jitka. Barču – jež má kromě DMO i vzácnou genetickou vadu – během cvičení „motivuje“ pouštěním videoklipů na mobilu či mentolovými bonbónky.

Jihomoravské mamince pomáhá i zaměstnavatel, firma Otis, kde dělá na poloviční úvazek jako bezpečnostní technička. „Doufáme, že dojde s proplácením intenzivních neurorehabilitací i na nás. Že se ostatní pojišťovny nebudou spoléhat jen na aktivní rodiče, kteří si peníze sháněli a shánějí nadále,“ uzavírá Jitka,

K TÉMATU

RBP reaguje jako první



Rodiny s těžce nemocnými dětmi jsou přesvědčeny, že na první pohled drahá terapie může přinést zlepšení… a časem i úspory! Jako vůbec první na to v souvislostí s malými pacienty s DMO a neurorehabilitací slyší RBP. „Sice je to těžko vyčíslitelné, ale jsem přesvědčen, že to v konečném důsledku bude šetřit do budoucna i prostředky na další péči,“ míní Václav Janalík, ředitel pro smluvní vztahy z ostravské zdravotní pojišťovny. Ta v Klimkovicích začíná proplácet léčbu prakticky hned, jak to dovoluje legislativa. „Spatřuji v tom i výhodu menší pojišťovny. Vše se zvládlo ve velmi krátkém čase, a proto mne nepřekvapuje, že prvními klienty jsou pojištěnci RPB. Věřím, že ulehčíme situaci rodičům, kteří až doposud museli potřebné finance složitě zajišťovat z vlastních zdrojů nebo pomocí nejrůznějších sbírek a nadací,“ dodává Janalík.