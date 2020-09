OBRAZEM: Roušky, pláč, smích, zpocení rodiče. V Ostravě začal další školní rok

/FOTOGALERIE/ 11 600 dětí se stalo ve 150 základních školách v kraji prvňáčky a kvůli čínské nákaze se to neobešlo ani v Ostravě bez omezení. Například ZŠ Porubská doporučila zakrýt ústa a nosy rodičům, ZŠ Michálkovická je pustila jen to tělocvičny, do tříd už ne. Roušky nebyly ale tou hlavní změnou. Byl jí nástup prvňáčků bez zápisů.

První den školního roku 2020/2021 v ZŠ Porubská v Ostravě-Porubě, kde byly na scéně roušky, zpocení rodiče a natěšené i uplakané děti. | Foto: Deník/Radek Luksza

První třídy na ZŠ Porubská v Ostravě otevřeli letos dvě, v každé čtyřiadvacet dětí a kantorka jménem Eva. A ani jedna nepamatovala, že by budoucí žáky předtím nespatřila. „Tou hlavní odlišnosti nejsou roušky, které vedení školy na první den doporučilo rodičům. Ale neexistence zápisů, takže se poznáváme skutečně od prvního vyučovacího dne,“ shodly se Eva Komosová s Evou Wolfovou. Ta první z „áčka“ pomalu veteránka s jednadvaceti lety na ZŠ Porubská, kolegyně z „béčka“ nováček na škole. To je jízda! Z Poruby do centra Ostravy opět tramvají a nejrychleji v Česku! Přečíst článek › „Kvůli koronaviru si děti neužily slavnostní konec mateřské školky a byly ochuzeny i o zápisy. Nezažily to, co všechny ostatní děcka předtím,“ uvedla Petra Borská. Která na porubskou školu známou také jako „sportovní“ přivedla a do lavice před tabulí usadila dceru Jolanku Elišku. Zápis absolvovaly tak, že doručila jen přihlášku na papíře. Pedagogové i rodiče si v období předcházejících začátku školního roku 2020/2021 samozřejmě užili své s českou vládou. Respektive různě se měnícím hygienickým příkazům kvůli koronaviru (povinné roušky, nepovinné roušky…). „Já poslala rodičům email s prosbou, aby si je raději vzali,“ podotkla Hana Petrová z pozice ředitelky ZŠ Porubská. A jaké to bylo přímo ve třídě komentovala právě maminka Jolanky Elišky z 1. B: „Hrůza, přes všechna otevřená okna horko, v roušce se nedalo pořádně dýchat, potili jsme se, sundávali bundy, někteří nakonec i ty roušky. Ještě, že to neměly děti!“ Ochranu dýchacích cest označila v tomto případě za docela zbytečnou a též poněkud obtěžující. Strážníci v Ostravě dohlížejí na bezpečnost u škol. A přidávají rady pro děti Přečíst článek › Vychovatelka ze školní družiny Soňa Pavelková ovšem čekala na rodiče před prvními třídami dokonce s obličejovým štítem. „Budu s mnoha z nich v blízkém kontaktu,“ vysvětlovala. Vedení školy dalo ostatně zaměstnancům v tomto na výběr – bylo na pouze na nich, zda se budou chránit či ne. Právě pracovnice v družině volily první možnost. Jinak už úvodní školní den pro 1. A i 1. B. ze ZŠ Porubská probíhal v zajetých kolejích. Dárky pro děti (trička, batůžky, pastelky či další pomůcky) ze školy i z radnice, kornouty sladkostí, fotografující a natáčející rodiče. Zatímco v „áčku“ pomyslně zazvonili, v „béčku“ se pustila Nikolka v lavici u katedry do breku a strhla k tomu dva nové spolužáky… K TÉMATU Školy nafasovaly:



• 45 000 jednorázových roušek

• 40 000 rukavic

• 2490 litrů dezinfekce

• 1000 ochranných štítů



(vybavení poskytl zřizovatel, tedy Moravskoslezský kraj, v rámci opatření proti čínské nákaze)

