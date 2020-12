Existuje totiž i nebezpečí, že nevítaný návštěvník ještě neodešel. A nikdo neví, jak se při odhalení zachová. Zejména pokud je pod vlivem drog. Nejlepším řešením je vytočení tísňové linky.

Ze statistických údajů vyplývá, že zimní měsíce, kdy jsou mnohé objekty opuštěné, patří z hlediska vloupání k nejrizikovějšímu období. Eliminovat tuto hrozbu se snaží ochránci zákona, kteří vyrážejí do těchto oblastí. Jedna z akcí se uskutečnila ve středu v Ostravě-Třebovicích, kam se vydaly hlídky ostravské městské policie. Nechyběli ani psovodi se psy a strážníci na koních.

„Kontroly provádíme v nepravidelných intervalech ve všech lokalitách Ostravy,“ řekl Deníku zástupce vedoucího operativního oddílu ostravské městské policie Tomáš Honczek. Z jedné ze zahradních chatek vycházel z komína kouř.

„Dělal jsem na zahrádce. Máme už poryté i pohnojené, teď pálím klestí. Vždycky je co na práci,“ řekl Zdeněk Trnečka, který pravidelně kontroluje svou chatku, v níž se dá i přespat. Se zloději má své zkušenosti, nic vážného ale naštěstí řešit nemusel. „Kdysi mi ukradli vanu, ale to už je dávno. Občas se někdo pokusí o vniknutí, ale jinak je klid,“ řekl Zdeněk Trnečka a dodal: „Mám to autem deset minut od domu. Je tu pěkně, dá se tu relaxovat.“

Někteří z osadníků v chatkách občas nocují, jiní je obývají i celoročně. Právě s nimi strážníci často spolupracují a v případě potřeby jsou v telefonickém kontaktu.

Sousedé

Velmi důležité jsou i vztahy mezi samotnými chataři. Potvrzují to i případy, kdy všímavost sousedů sehrála významnou roli. V paměti strážníků zůstává dopadení dvou zlodějů v Ostravě-Zábřehu.

Ti kolem třetí hodiny ranní u jedné z chatek rozbili sklo. Podezřelý zvuk probudil muže, kteří nedaleko odtud udili maso. Vyšli ven, aby zjistili, co se děje. V té chvíli zahlédli prvního z nepoctivců, druhý v té době „šmejdil“ uvnitř. Svědci jednoho sami zadrželi, druhého zajistili v domku, pak přivolali strážníky.

Při kontrole se ukázalo, že dvojice v osadě poškodila celkem čtrnáct chatek. Před poslední z nich, u které byli lapeni, měli naskládány ukradené věci.