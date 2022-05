Festival pokračuje i dnes a zítra.

V sobotu od 10 do 21 hodin a v neděli od 10 do 20 hodin.

„Máme tady historicky největší počet burgráren, může jich být okolo dvaceti a většinou každá má tři i více typů burgerů. Takže tady může být okolo šedesáti typů burgerů. Jsou tady čtyři typy sladkého, vinaři, míchané drinky, pivovary. Je tady od všeho něco, aby každý si přišel na své,“ říká Bedřich Snášel.

Po chvilce přiznává, že burgery už moc nejí. „Těch festivalů už za sebou máme více než sto, takže už mi to moc nejede. Občas si dám, třeba když máme novou burgrárnu, tak otestuji. Ale že bych šel sám, že bych měl chuť, to ne,“ vysvětluje.

Historie festivalu

Historie festivalu se začala psát asi před osmi lety. „Začali jsme dělat trhy a různé festivaly a jeden z nich byl americký se zaměřením na burgery. Měl největší ohlas, tak jsme přidali hudbu, moderování a udělali jsme z toho samostatný festival. V tuto chvíli máme dvaatřicet festivalů každý rok. Každý týden v jiném městě České republiky,“ dodává Bedřich Snášel a pochvaluje si, že ti, kteří přijali na festivalu účast patří k naší špičce.

Podnik Erika Zlámala patří v Praze k nejvyhlášenějším. Původem je Ostravák a rád se do místa, kde má rodinu, vrací. Říká, že moc času není, ale aspoň na Burger Street Festival se snaží přijet.

Newyorské pastrami

Erik Zlámal, květen 2022 v Ostravě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň„My se ale nespecializujeme na klasické burgery. Jsme výrobci autentických amerických specialit, hlavně amerického barbecue a newyorských delikates. Od slaniny, přes trhaná masa, hovězí hrudí, krutí prsa, žebra a další výrobky až po newyorské pastrami,“ vypočítává Erik Zlámal. Newyorské pastrami, které v Praze dělá, je považováno za nejlepší v České republice.

„Dá se říct. Děláme všechno opravdu autentickým způsobem – dlouze nakládáme, dlouze udíme,“ naznačuje a na dotaz redakce Deníku upřesňuje, že příprava pastrami trvá asi tři týdny, slanina je naložená asi čtrnáct dní v suché směsi. Bůček se překládá, pak se vyudí a nakrájí na dlouhé plátky. Z toho pak vytváříme klasické americké sendviče,“ doplňuje Erik Zlámal.

Podnik v Praze provozuje šest let a je spokojený – zájem lidí stále stoupá. A to i přesto, že na první pohled se člověku může cena zdát vysoká. „Když pak ale člověk vidí co dostane, myslím tím kvalitu i kvantitu, protože porce jsou opravdu v americkém stylu, tak se rád vrací. Máme hodně zákazníků cizinců i Američanů, kteří k nám na to jejich tradiční jídlo rádi chodí,“ uzavírá Erik Zlámal.

Zjistit, jak chutná takové pastrami nebo jakýkoliv burger, může kdokoliv, kdo má chuť. Festival pokračuje v sobotu 14. května od 10 do 21 hodin a v neděli 15. května od 10 do 20 hodin.