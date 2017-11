„Douglaska“ pomáhala Angličanům už v první světové válce

Až se v sobotu nadšenci do starých motorek v pavilonu C na Černé louce sejdou, budou ve svém živlu. Zavzpomínají například na motocykl Mondial, o kterém se povídá, že je to jeden z posledních kusů, který na světě zbyl. Nyní „garážuje“ na ostravském Výstavišti.

Spolu s ním je tam k vidění třeba Jawa 500 z poloviny minulého století, na které jezdíval úspěšný československý motocyklový závodník Gustav Havel. Vůbec nejstarším kouskem expozice je však takzvaná „Douglaska“, tedy anglický motocykl Douglas, rok výroby 1920! „To je úchvatný stroj. Dvouválec, třistapadesátka, poháněna ještě řemenem, nikoliv řetězem. Je to jeden z nejstarších motocyklů vůbec, používali ji Angličané ve své armádě už v první světové válce,“ popisuje nejcennější kousek na výstavě starosta Českého klubu historických motocyklů Tomáš Michálek. Klub nyní do muzejní expozice přidal asi dvacet motocyklů, zbylých čtyřicet je zde k vidění už asi dva roky. Jejich sběratel, téměř devadesátiletý akademický sochař Miroslav Rybička je tehdy věnoval Moravskoslezskému kraji, aby kolekce zůstala zachována a pohromadě. Sbírku tvořil téměř půl století.

Autor: Pavel Sonnek