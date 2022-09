V novém školním roce 2022/2023 zamíří do ostravských základních škol téměř 24 tisíc žáků. Do prvních tříd v Ostravě nastoupí 2 533 žáků, v loňském roce byl počet prvňáčků podobný. Mezi prvňáčky by mělo být i 39 ukrajinských dětí.

Právě nástup ukrajinských dětí je tou největší změnou oproti loňskému září.

„Část dětí už byla do mateřských školek, základních a středních škol přijata v mimulém školním roce, s dalšími počítáme v září. Například mateřské školy už navštěvuje 465 dětí, od září přibyde 254 dětí. Základní školy přijaly 1996 žáků, s novým školním rokem jich bude o 504 více. Na středních školách v Moravskoslezském kraji studuje 88 ukrajinských studentů, od září se číslo zdvojnásobí,“ uvedl již dříve náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství Stanislav Folwarczny.

Dvanáct tisíc prvňáčků, energetická krize. Nový školní rok v kraji bude náročný

Provozovatelé škol očekávájí, že nový školní rok bude mnohem náročnější, než ty předchozí. Podílí se na tom právě válka na Ukrajině a energetická krize. Kraj i přesto počítá s dalšími investicemi do školství, přibydou také školy nové a otevřou se i nové vzdělávací obory - VÍCE ZDE.

Od prvního září by do mateřských škol v Ostravě mělo docházet 148 ukrajinských dětí a v základních školách by mělo vzdělání absolvovat 577 dětí z Ukrajiny. Nejmladší žáčky přivítali v některých školách zástupci vedení města. Ostrava má 55 základních a 65 mateřských škol zřizovaných městem či jednotlivými městskými obvody. Do mateřských škol pak nastoupí víc jak 2 400 předškoláků.

V kraji začne fungovat šest nových základních a mateřských škol. Jde o alternativní, malé školy. Na Novojičínsku to bude Mateřská škola Orlíček ve Veřovicích a Lesní mateřská škola Zahrádka ve Štramberku. Na Frýdecko-Místecku Lesní mateřská škola Za potokem v Chlebovicích a Základní škola a lesní mateřská škola Hnízdo – škola, která voní lesem, v Kozlovicích. V Chotěbuzi na Karvinsku budou děti nově chodit do Základní školy Lokahi, další novou základní školou bude ScioŠkola Ostrava. Přibydou také nové středoškolské obory. Pokračovat budou také modernizace, rozšiřování výukových prostor a další akce na školách v celém kraji.