Domov Korýtko v Ostravě-Zábřehu už se chystá na zhruba dva turbulentní roky. Stihnou-li se včas připravit náhradní prostory pro seniory, práce za bezmála půl miliardy korun bez DPH začnou už v prvním čtvrtletí příštího roku. Domov stavěný v socialistickém stylu v osmdesátých letech minulého století je potřebuje jako sůl.

„I když to bude velmi náročné období pro klienty i naše zaměstnance, všichni jsme tento záměr vedení města Ostravy s radostí přivítali, jelikož celková rekonstrukce tohoto objektu je již velmi potřebná,“ řekl Deníku ředitel Domova Korýtko Jan Seidler.

Co bude nového?

Objekt sloužící jako domov pro seniory a domov se zvláštním režimem bude kompletně zateplen, budova A se dočká nástavby s rozsáhlou střešní terasou, nové terasy však získají i všechna patra budov B a C.

Dojde také k výměně rozvodů všech sítí. Další chystaná zlepšení popsala mluvčí zřizovatele, ostravského magistrátu, Gabriela Pokorná.

„Půjde například o nový stravovací a prádelenský provoz, zvětšení podlahové plochy pokojů, buňkový systém sociálních zařízení vždy pro dvě bytové jednotky, moderní centrální koupelny na každém patře, nový společenský sál a multifunkční místnost,“ vyjmenovala mluvčí stěžejní body půlmiliardové rekonstrukce domova. Jeho klienti se dočkají i nového řešení zahrady s pergolami, vodním prvkem a vyvýšenými záhony a nové bude i veškeré vybavení pokojů, pracoven, společenských prostor a celého interiéru objektu.

Co s klienty?

Během obří rekonstrukce nebude pobyt klientů v domově možný, město už jim proto ve spolupráci s domovem zajistilo a upravuje náhradní prostory.

„Nechceme tak náročnou akci realizovat za přítomnosti stávajících klientů domova, kterým by zcela jistě prováděné práce ztrpčovaly život, a proto jsme se je rozhodli přestěhovat i se zaměstnanci do kvalitních náhradních prostor s krásným venkovním zázemím. Děláme maximum pro to, abychom i zde mohli na období přibližně dvou let nabídnout klientům i personálu nejvyšší dostupné pohodlí a celkový komfort,“ sdělil náměstek primátora pro sociální péči Zbyněk Pražák s tím, že klienti se přesunou do Domova Barevný svět v Ostravě-Muglinově a Domova Na Liščině v Ostravě-Hrušově, které jsou součástí organizace Čtyřlístek.

Nová podoba hlavního vstupu Domova Korýtko.Zdroj: Vizualizace: MMO

Klientům Korýtka s kapacitou 242 míst zde bude poskytnuto v součtu jen 144 míst, domov proto od září letošního roku zastavil příjem nových seniorů. Pokud se náhradní prostory, které i se stěhováním vyjdou na čtyři miliony korun, podaří připravit včas, mohli by se klienti Korýtka stěhovat do „provizoria“ už v únoru. V témže měsíci chce město podepsat smlouvu se zhotovitelem rekonstrukce a co nejdříve začít s pracemi.

Nezapomněli

Celková rekonstrukce Korýtka nedopřeje jen větší komfort klientům, ale některým zaměstnancům v podstatě nové prostředí pomůže zapomenout i na šikanu páchanou za minulého vedení domova pod ředitelem Markem Kyjovským a jeho pravou rukou, provozním René Škarkou.

„To víte, že si na to člověk občas vzpomene, když téměř dennodenně tráví čas na stejném místě,“ řekla Deníku jedna ze zaměstnankyň, kterou Deník po letech od zjištění šokujících praktik kontaktoval. Spolu s porubskou Slunečnicí šlo tak v rozmezí několika málo let o jeden z ostravských domovů důchodců s pošpiněnou pověstí. Po personální stránce tak nyní Korýtko projde i materiální očistou.